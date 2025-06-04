Квартальний дохід HPE зріс на 6% до 7,6 млрд дол.

4 июня 2025 г., 11:45

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У вівторок компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила результати за другий квартал свого фінансового року, перевершивши прогнози Уолл-стріт щодо доходів. Цей успіх обумовлений значним попитом на їхні сервери, призначені для завдань зі штучним інтелектом, а також на гібридні хмарні рішення.



Загальний дохід HPE у другому кварталі склав 7,6 млрд дол., що на 6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



"Ми показали надійні результати, досягнувши чергового кварталу зростання доходів у річному обчисленні з сильними показниками в кожному з наших продуктових сегментів. У дуже динамічному макросередовищі ми дисципліновано виконували нашу стратегію. Ми зосереджені на впровадженні проривних інновацій для наших клієнтів, одночасно збільшуючи прибутковість та підвищуючи акціонерну вартість", — заявив Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор Hewlett Packard Enterprise.



Одним з ключових драйверів зростання став сегмент серверів для АІ. Компанія повідомила, що отримала нові замовлення на АІ-системи на суму 1,1 млрд дол., з яких понад 1 млрд дол. був конвертований у дохід у цьому кварталі. HPE також відзначила значне зростання доходів від АІ-серверів на 78% у річному обчисленні, що підкреслює зростаючу потребу підприємств у потужних обчислювальних ресурсах для розробки та впровадження рішень на базі штучного інтелекту.



Крім того, значний внесок у позитивні фінансові результати зробили гібридні хмарні рішення HPE GreenLake. Річний регулярний дохід (ARR) від HPE GreenLake зріс на 46% порівняно з минулим роком, досягнувши 2,2 млрд дол. Дохід від гібридних хмарних рішень склав 1,5 млрд дол., зростання на 13% у річному обчисленні.



"Ми досягли вищого доходу в річному обчисленні у другому кварталі в сегментах серверів, Intelligent Edge та гібридних хмарних рішень, і, що важливо, у сегменті серверів ми покращили показники маржі протягом кварталу. Ми продовжуємо зосереджуватися на досягненні ефективності та оптимізації операцій у всіх наших бізнесах, щоб підготувати HPE до майбутнього та забезпечити фінансові результати, що відповідають нашим прогнозам на 2025 фінансовий рік", — прокоментувала Марі Майерс (Marie Myers), виконавчий віце-президент і фінансовий директор Hewlett Packard Enterprise.



Прогноз HPE на наступний квартал та на весь фінансовий рік також був позитивним, що підтверджує впевненість керівництва у своїй стратегії та здатності адаптуватися до динамічного ринку технологій. Цей квартальний звіт зміцнює позиції HPE як ключового гравця у сфері інфраструктури для штучного інтелекту та гібридних хмарних обчислень.

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