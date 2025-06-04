 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальний дохід HPE зріс на 6% до 7,6 млрд дол.

4 июня 2025 г., 11:45
0 
 

У вівторок компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила результати за другий квартал свого фінансового року, перевершивши прогнози Уолл-стріт щодо доходів. Цей успіх обумовлений значним попитом на їхні сервери, призначені для завдань зі штучним інтелектом, а також на гібридні хмарні рішення.

Загальний дохід HPE у другому кварталі склав 7,6 млрд дол., що на 6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Ми показали надійні результати, досягнувши чергового кварталу зростання доходів у річному обчисленні з сильними показниками в кожному з наших продуктових сегментів. У дуже динамічному макросередовищі ми дисципліновано виконували нашу стратегію. Ми зосереджені на впровадженні проривних інновацій для наших клієнтів, одночасно збільшуючи прибутковість та підвищуючи акціонерну вартість", — заявив Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор Hewlett Packard Enterprise.

Одним з ключових драйверів зростання став сегмент серверів для АІ. Компанія повідомила, що отримала нові замовлення на АІ-системи на суму 1,1 млрд дол., з яких понад 1 млрд дол. був конвертований у дохід у цьому кварталі. HPE також відзначила значне зростання доходів від АІ-серверів на 78% у річному обчисленні, що підкреслює зростаючу потребу підприємств у потужних обчислювальних ресурсах для розробки та впровадження рішень на базі штучного інтелекту.

Крім того, значний внесок у позитивні фінансові результати зробили гібридні хмарні рішення HPE GreenLake. Річний регулярний дохід (ARR) від HPE GreenLake зріс на 46% порівняно з минулим роком, досягнувши 2,2 млрд дол. Дохід від гібридних хмарних рішень склав 1,5 млрд дол., зростання на 13% у річному обчисленні.

"Ми досягли вищого доходу в річному обчисленні у другому кварталі в сегментах серверів, Intelligent Edge та гібридних хмарних рішень, і, що важливо, у сегменті серверів ми покращили показники маржі протягом кварталу. Ми продовжуємо зосереджуватися на досягненні ефективності та оптимізації операцій у всіх наших бізнесах, щоб підготувати HPE до майбутнього та забезпечити фінансові результати, що відповідають нашим прогнозам на 2025 фінансовий рік", — прокоментувала Марі Майерс (Marie Myers), виконавчий віце-президент і фінансовий директор Hewlett Packard Enterprise.

Прогноз HPE на наступний квартал та на весь фінансовий рік також був позитивним, що підтверджує впевненість керівництва у своїй стратегії та здатності адаптуватися до динамічного ринку технологій. Цей квартальний звіт зміцнює позиції HPE як ключового гравця у сфері інфраструктури для штучного інтелекту та гібридних хмарних обчислень.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  