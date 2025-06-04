Прогнозується, що у 2025 р. дохід SpaceX досягне 15,5 млрд дол.

4 июня 2025 г., 13:35

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За інформацією агенції Reuters, засновник та керівник SpaceX Ілон Маск прогнозує, що дохід його компанії у 2025 році сягне приблизно 15,5 млрд дол.



Відзначається, що цей показник підкреслює зростаюче домінування SpaceX у комерційному космічному секторі. Зазначено, що комерційні доходи компанії від космічної діяльності наступного року перевищать бюджет NASA, який становить близько 1,1 млрд дол. Хоча NASA продовжує фінансування місій з дослідження далекого космосу, SpaceX зосереджується на зростаючому попиті на економічно ефективні послуги запуску та супутниковий зв'язок.



Компанія активно розробляє 122-метровий ракетний комплекс Starship, який, за словами Маска, відіграватиме ключову роль у майбутніх місіях з відправки людини на Марс. Багаторазові ракети Falcon 9 та Falcon Heavy значно знизили вартість запусків, що дозволило SpaceX зайняти суттєву частку світового ринку. У 2024 році SpaceX встановила рекорд, здійснивши 134 запуски Falcon, що зробило її найактивнішим оператором запуску у світі. Компанія має на меті перевищити цей рекорд, запланувавши 170 запусків до кінця поточного року, щоб задовольнити зростаючий попит на розгортання супутників.



Основним джерелом доходу SpaceX значною мірою є її супутниковий інтернет-сервіс Starlink. Ілон Маск раніше повідомляв про плани щодо виходу Starlink на публічний ринок, проте без зазначення конкретних термінів. На початку листопада 2023 року Starlink досяг беззбитковості грошового потоку, розгорнувши тисячі супутників для забезпечення широкосмугового інтернету по всьому світу. Крім того, Reuters у квітні повідомляло, що SpaceX разом із двома партнерами є лідерами у конкурсі на отримання ключової ролі у розробці системи протиракетної оборони США "Golden Dome" (Золотий купол) за програмою президента Дональда Трампа.

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