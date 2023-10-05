Google випустила Pixel 8 на базі нових чіпів Tensor G3

5 октября 2023 г., 9:35

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Компанія Google представила нові флагманські смартфоні Pixel 8 і Pixel 8 Pro на спеціальному заході Made by Google, що пройшов у Нью-Йорку.

Пристрої побудовані на новому дев'ятиядерному чипі Google Tensor G3, який є значним оновленням порівняно з G2, що був в основі Pixel 7.

Дизайн серії Pixel 8 продовжує загально ті контури, що були у його попередників.

Молодша модель має 6,2-дюймовий дисплей з технологією Actua, що забезпечує високу роздільну здатність і на 42% більшу яскравість, ніж у попереднього покоління. Pixel 8 Pro оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Super Actua, здатним видавати 2400 ніт яскравості.

Окрім звичайного набору оновлених камер, Pixel 8 Pro також оснащений дистанційним датчиком температури. Google також отримав дозвіл від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США на використання температурних даних з датчика в додатку «Термометр» і збереження їх у Fitbit.

Tensor G3 отримав багато більше можливостей штучного інтелекту, що, за словами Google, покращило можливості Pixel 8 у сфері обробки мови, фото- та відеозйомки.

«У порівнянні з першим поколінням Tensor на Pixel 6, наші останні телефони мають більш ніж удвічі більше моделей машинного навчання на пристрої, - заявила Моніка Гупта (Monika Gupta), віце-президент з управління продуктами в Google. - Самі моделі також є більш досконалими. Це величезний стрибок за короткий час, і це означає, що моделі машинного навчання тепер покращують практично кожен аспект користувацького досвіду Pixel».

Ці функції включають краще розпізнавання мови під час розмови з Google Assistant, який тепер краще розуміє паузи.

Завдяки новому чипу Tensor G3 Google змогла впровадити на Pixel 8 Pro оновлення функції Magic Eraser, яка дозволяє користувачам «стирати» великі об’єкти зі своїх фотографій.

Pixel 8 і Pixel 8 Pro також отримають розширену підтримку від Google - до семи років підтримки програмного забезпечення, включаючи оновлення операційної системи, оновлення безпеки та регулярне вилучення функцій. Це на два роки довше, ніж у попередніх телефонів Pixel, термін підтримки яких становив п’ять років.

Обидва телефони можна попередньо замовити вже сьогодні. Ціна Pixel 8 стартує від $699, а Pixel 8 Pro - від $999. Початок поставок - з 12 жовтня.

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