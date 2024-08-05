Уряд схвалив пріоритетні завдання в межах Національної програми інформатизації на 2024-2026 рр.

5 августа 2024 г., 10:25

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що уряд продовжує цифровізацію послуг для громадян і бізнесів, та визначило пріоритетні завдання на 2024-2026 роки та відповідальних за них. Прийнято відповідне розпорядження на засіданні.



Основну увагу буде приділено проектам національної безпеки та оборони, юстиції, економіки та торгівлі. Також буде продовжено впроваджувати цифрові інструменти в межах Державної антикорупційної програми.



Разом з партнерами Мінцифри планує подальший розвиток Порталу Дія, Дія.Освіта, Дія Бізнес, Дія.Офіс, впровадження Дія.Підпису та Реєстру Реєстрів, а також застосунків Дія та Мрія, запровадження нових послуг для громадян і технологічного бізнесу.



Понад 80 державних органів, установ та підприємств відповідають за прийняті пріоритетні завдання в межах Національної програми інформатизації. «Реалізація кожного з проектів наближає Україну до статусу технологічної, а громадянам та бізнесу дає змогу доступно та зручно отримувати послуги в цифровому форматі», підкреслюється у заяві.

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