Суперкомп'ютер Tesla Cortex на 50 000 GPU вже працює

12 февраля 2025 г., 9:35

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Як повідомляє Datacenter Dynamics, компанія Tesla завершила розгортання свого навчального кластера на 50 000 графічних процесорів Nvidia H100 протягом четвертого кварталу 2024 року.

Кластер, який компанія назвала Cortex, запрацював на гігафабриці компанії в Остіні, штат Техас.

Хоча компанія не уточнила, коли протягом кварталу розгортання було запущено, виступаючи на телефонному дзвінку в жовтні 2024 року, фінансовий директор Вайбхав Танеджа (Vaibhav Taneja) заявив, що компанія «знаходиться на шляху до розгортання 50 тис. графічних процесорів в Техасі до кінця цього місяця».

Як повідомляється, проект був реалізований з відставанням від графіка.

Cortex допоміг створити V13 FSD (Supervised), яка може похвалитися значним поліпшенням безпеки і комфорту завдяки збільшенню обсягу даних в 4,2 рази, відео входам з більш високою роздільною здатністю, скороченню в 2 рази затримки.

«У четвертому кварталі тривала робота над апаратним і програмним забезпеченням Optimus, включаючи «руку» останнього покоління, надійну локомоцію і навчання виконанню додаткових завдань, напередодні запланованого на 2025 рік пілотного виробництва», - йдеться в презентації компанії.

Виступаючи наприкінці січня під час телефонного дзвінка щодо результатів діяльності компанії за четвертий квартал, Маск сказав: «Ми продовжуємо інвестувати в навчальну інфраструктуру за межами нашої штаб-квартири в Техасі. Потреба в навчанні гуманоїдного робота Optimus, ймовірно, щонайменше в 10 разів перевищує ту, яка необхідна для того, щоб машина могла виконувати весь спектр корисних функцій».

У 2024 році Tesla витратила понад 10 мільярдів доларів на капітальні інвестиції, і очікує аналогічних витрат у кожному з наступних двох років, хоча більша частина цих витрат пов'язана з інфраструктурою для електромобілів. У тому ж звіті за четвертий квартал фінансовий директор Вайбхав Танеджа заявив, що загальні капітальні витрати компанії на АІ, включаючи інфраструктуру, наразі перевищують 5 млрд.

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