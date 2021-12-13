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Тимур Ягофаров

Станет ли реальностью 10-дюймовый планшет в кармане?

13 декабря 2021 г., 19:05
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Похоже, что вслед за складывающимися вдвое или раздвигающимися смартфонами пришла пора трансформируемых устройств с большими размерами, такими как 10-дюймовые планшеты.

В своем блоге я уже останавливался на концептах, которые предусматривали складывание втрое: такими идеями делились OPPO  и Samsung. Но до сих пор это были лишь дизайны, а на днях довелось увидеть видео работающего прототипа TCL, конструкция которого позволяет свернуть 10-дюймовый планшет в форм-фактор традиционного 6-дюймового смартфона.

Самым интересным в предложенном прототипе, на мой взгляд, стало сочетание двух техник – раскладывания и раздвигания. Сначала экран раскладывается вдвое, а затем одна из частей раздвигается. Честно говоря, сложность этой конструкции вызывает сомнения в ее надежности. Да и стоимость такого решения, скорее всего, окажется уж точно гораздо выше, чем у уже имеющихся на рынке раскладных смартфонов.

Кстати, хотя OPPO год назад и объявила о выпуске модели X 2021 с механизмом раздвигания, которая должна была стать первым коммерческим устройством с использованием такой технологии, увы она так и не вышла реально на рынок. Впрочем, тестовый образец модели OPPO X 2021 недавно побывал в нашей стране, и мне довелось коротко познакомиться с ним. И по этому непродолжительному опыту могу судить, что механизм раздвигания с использованием электромоторов вносит достаточно ощутимое энергопотребление и может клиниться. Наверно поэтому компания не стала активно выводить X 2021 на рынок.

А как вы считаете, есть у раскладывающихся втрое экранов рыночные перспективы в ближайшем обозримом будущем?     

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