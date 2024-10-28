Sophos купує конкурента - Secureworks - за 859 млн дол.

28 октября 2024 г., 13:25

0

Tweet

Sophos офіційно проголосила намір про купівлю за 859 млн дол. Secureworks, постачальника програмного забезпечення для кібербезпеки.

Таким чином акції Secureworks оцінили у $8,50, що на 28% перевищує 90-денну середньозваженуціну виробника. Sophos планує завершити придбання на початку наступного року.

Варто зазначити, що повідомлення про те, що Secureworks може бути придбана, циркулювали з серпня.

Нагадаємо, що оголошене придбання відбулося через п'ять років після того, як компанія Sophos була куплена Thoma Bravo за 3,9 мільярда доларів. Британська компанія продає програмне забезпечення, яке організації використовують для захисту пристроїв співробітників, серверів та інших систем від хакерів. Sophos також пропонує колекцію апаратних рішень, зокрема, брандмауери, які використовують штучний інтелект для блокування шкідливого програмного забезпечення.

Іншим основним джерелом доходу компанії є бізнес з надання керованих послуг. Sophos допомагає підприємствам сканувати свою інфраструктуру на наявність вразливостей і виявляти, коли хакери намагаються скористатися цими вразливостями. Крім того, клієнти можуть доручити фахівцям компанії з кібербезпеки усунути будь-які проблеми, які можуть бути виявлені під час аналізу.

Secureworks, у свою чергу, є колишньою дочірньою компанією Dell Technologies, яка з 2016 року торгується на біржі Nasdaq. Компанія Майкла Делла залишається її мажоритарним акціонером з часткою у 80%. Станом на початок серпня технологію Secureworks використовують близько 2 000 організацій по всьому світу. Портфель продуктів допомагає підприємствам виявляти вразливості в їхній інфраструктурі, а також фіксувати хакерську активність у таких системах, як сервери та ноутбуки співробітників. Також пропонується сервіс, який виявляє зловредний мережевий трафік.

Цікаво що нещодавно Secureworks повідомила, що володіє телеметричними даними з кібербезпеки обсягом понад 50 петабайт. Цей набір даних, який компанія регулярно розширює новими записами, може допомогти вдосконалити моделі штучного інтелекту, що лежать в основі багатьох продуктів Sophos.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора