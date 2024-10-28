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Ворожі хакери атакують органи місцевого самоврядування

28 октября 2024 г., 12:35

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила кібератаку, спрямовану на органи місцевого самоврядування України. CERT-UA з середнім рівнем впевненості асоціює ворожу активність з діяльністю угрупування UAC-0001 (APT28), яке дослідники пов'язують зі спецслужбами рф.

Зловмисники розсилають фішингові електронні листи з темою «Заміну таблиці», які містять посилання нібито на Google таблицю. Насправді посилання веде на сторінку, де розміщено «інструкцію» для запуску шкідливої команди.

Отримавши лист, користувач переходить за посиланням і потрапляє на сторінку, що імітує захист від ботів. Після кліку на «I'm not a robot» та виконання запропонованої «інструкції», на комп'ютері користувача виконується шкідлива команда (сценарій). Виконання сценарію призведе до: завантаження програми та створення, за її допомогою, тунелю; викрадення автентифікаційних та інших даних браузерів (Chrome, Edge, Opera, Firefox тощо); встановлення ШПЗ.

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