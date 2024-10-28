Новий принтер Epson EcoTank L11050 представлено в Україні

28 октября 2024 г., 14:35

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Компанія MTI, офіційний дистриб'ютор Epson у нашій країні, представила новий принтер Epson EcoTank L11050, націлений на високоякісний друк документів формату A3.



Апарат оснащений інноваційною системою чорнильних контейнерів, що дозволяє друкувати великі обсяги за рекордно низькою ціною. Надійність, простота використання та значні переваги в економії ресурсів, роблять цю модель універсальним рішенням для різних завдань і сфер.



Основні переваги:



Друк формату до A3+, що ідеально підходить для креслень, планів, маркетингових й освітніх матеріалів та бізнес-презентацій.



Висока продуктивність – до 30 сторінок за хвилину в чорному кольорі, й 20 – у кольорі.



Надвисокий ресурс друку - 7 000 сторінок (кольоровий).



Можливість друку на різних носіях, включаючи фотопапір, конверти та етикетки.



Легкість експлуатації зі змінним контейнером для відходів і роликом подачі.



Зручність бездротового друку завдяки Wi-Fi й Wi-Fi Direct.



Просте керування через Epson Smart Panel з мобільного пристрою, що дозволяє легко налаштовувати, оптимізувати процес очищення друкувальної головки та контролювати роботу принтера.



Працює за технологією Epson Heat-Free, що зменшує рівень енергоспоживання.



Всі ці переваги доповнюються компактними розмірами, які дозволять зручно розмістити пристрій у невеликому приміщенні.



Інтегрована система чорнильних резервуарів і пляшок із чорнилом в принтера захищені від протікань й легко заправляються. Головка Micro Piezo від Epson для безперервної продуктивності та якості друку й роздільна здатність 4800 x 1200 dpi у поєднанні з оригінальними чорнилами Epson L11050 забезпечують надзвичайно високу якість друку для всіх ділових і творчих потреб.



Принтер Epson EcoTank L11050 підходить для широкого кола сфер і цілей, зокрема:





- Корпоративного друку великих обсягів документів і презентацій до формату A3+.



- Архітектурних та дизайнерських проєктів, забезпечуючи високу якість креслень і планів, проєктної документації.



- Креативних агентств для друку маркетингових матеріалів різних форматів (від флаєрів, банерів до фотопродукції) на різних носіях.



- Малого та середнього бізнесу, а також освітніх установ завдяки оптимізації витрат.

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