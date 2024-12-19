TrendForce: рівень проникнення OLED-дисплеїв в ноутбуках перевищить 5% до 2027 року

19 декабря 2024 г., 15:35

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Останній звіт TrendForce показує, що рівень проникнення OLED-дисплеїв у ноутбуках збільшиться до 3% у 2024 році завдяки масштабним закупівлям з боку китайських виробників цієї техніки.

Хоча зростання у 2025 році прогнозується помірним, очікуване впровадження OLED-дисплеїв у лінійці MacBook від Apple ознаменує собою значний переломний момент.

Очікується, що цей крок спонукатиме виробників панелей до активації ліній з випуску OLED-дисплеїв наступного покоління, завдяки чому рівень проникнення ноутбуків з такими панелями перевищить 5% до 2027 року. Вплив сегменту високого рівня, ймовірно, створить ефект «просочування» на продуктові стратегії інших брендів і ще більше прискорить впровадження OLED в ІТ-секторі.

Застосування технології OLED вийшло за рамки смартфонів і поширилося на планшети, ноутбуки, носимі пристрої та автомобільні дисплеї, що спонукає виробників панелей прискорити інвестиції у виробничі лінії високого покоління. Виробники панелей застосовують тандемні (двошарові) OLED-структури, які покращують довговічність і яскравість, щоб збільшити термін служби панелей.

Однак складність цієї архітектури в поєднанні з необхідністю підвищити початкову продуктивність призводить до зростання виробничих витрат. Ці фактори можуть затримати запуск OLED MacBook від Apple.

Такі гіганти виробництва панелей, як Samsung Display та BOE, будують виробничі лінії G8.6, намагаючись задовольнити зростаючий попит. Очікується, що Samsung Display запустить OLED-продукцію зі своєї лінії G8.6 у другій половині 2026 року, що зробить її однією з перших, хто вийде на ринок з власною OLED-продукцією.

Тим часом, Visionox планує почати масове виробництво панелей на лінії наступного покоління в 2028 році, використовуючи свою технологію дисплеїв ViP. Компанія JDI також вступила в гонку, сформувавши стратегічний альянс eLEAP з Innolux та її дочірньою компанією CarUX для просування 32-дюймових інтегрованих автомобільних OLED-дисплеїв.

Однак LG Display залишається обережною щодо своїх планів по створенню виробничої лінії високого покоління через обмеженість капіталу, і її вихід на масштабне виробництво все ще перебуває на стадії оцінки.

TrendForce зазначає, що BOE застосувала технологію низькотемпературного полікристалічного оксиду (LTPO) для панелей OLED, яка забезпечує високу продуктивність дисплеїв, але пов'язана з вищими виробничими витратами. Використання LTPO вимагає більш дорогого виробничого обладнання та більшої точності у виробничих процесах, що потенційно впливає на структуру собівартості OLED-панелей для ноутбуків BOE.

Виробництво OLED-панелей високого покоління з тандемною технологією вимагає достатньої продуктивності осадження для забезпечення економічної ефективності. Очікується, що виробники панелей зіткнуться з проблемами, пов'язаними з доступністю обладнання, оскільки попит на обладнання для осадження з газової фази зростає. Нові технології, такі як ViP та eLEAP, використовують виробничий процес на основі фотолітографії, який пропонує такі переваги, як вища апертура. Однак очікується, що складніший виробничий процес вплине на вихід продукції.

TrendForce зазначає, що початкове масове виробництво OLED-панелей покоління високого порядку буде стримуватися потребами в підвищенні продуктивності та постійним тиском з боку матеріальних витрат. За оцінками, новоствореній виробничій лінії високого покоління G8.6 знадобиться від 1,5 до 2 років, щоб досягти паритету витрат з існуючою виробничою лінією G6.

Історично склалося так, що постачання OLED-матеріалів було монополізовано великими міжнародними компаніями з потужним патентним захистом, що призводило до стабільно високих цін. Однак очікується, що проблема полегшиться, оскільки термін дії ключових патентів закінчується, а виробники панелей починають перевіряти і приймати матеріали від китайських постачальників.

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