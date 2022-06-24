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Система онлайн-аукціонів Prozorro отримала відзнаку ООН за найкращий публічний сервіс

24 июня 2022 г., 16:05

«Організація об’єднаних націй» (ООН) відзначила Україну престижною премією у сфері публічної служби – UN Public Service Awards. Це щорічна нагорода, яка з 2003 р. відзначає передовий досвід у сфері державного управління та надання публічних сервісів. Наша країна здобула цю нагороду вперше.

У конкурсі Україну представляло державне підприємство «Прозорро.Продажі», що адмініструє державну електронну торгову систему, в якій проходять онлайн-аукціони з продажу та здачі в оренду активів. Державна електронна торгова система «Прозорро.Продажі» визнана кращою серед 350 проєктів з 58 країн світу.

Нагадаємо, за шість років завдяки діяльності «Прозорро.Продажі» держава, органи місцевого самоврядування та бізнес отримали понад 62 млрд грн до бюджетів різних рівнів. Від початку війни благодійні аукціони «Прозорро.Продажі» допомогли зібрати на підтримку армії та гуманітарні потреби понад 5,6 млн грн.

Система онлайн-аукціонів Prozorro отримала відзнаку ООН за найкращий публічний сервіс

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