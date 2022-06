Flexxible IT та xFusion оголосили про партнерство у сфері гібридних робочих просторів

24 июня 2022 г., 15:15

Компанія Flexxible IT, що спеціалізується на DaaS (desktop as a service — «робочий стіл як послуга»), та xFusion Europe, глобальний постачальник обчислювальної інфраструктури та послуг, оголосили про створення стратегічного альянсу на європейському ринку. Flexxible IT та xFusion зможуть пропонувати повністю резервоване гібридне робоче середовище на апаратній основі, що створена на базі будь-якого постачальника обчислень кінцевих користувачів (EUC) та включає комплексне рішення з повністю керованою гібридною інфраструктурою та помісячною оплатою.

Заявлено, що Flexxible IT використовує свій багатий технічний досвід, знання світової галузі та найкращі у своєму класі технології для розробки комплексних та диференційованих гібридних рішень. Співпраця з xFusion допоможе Flexxible IT зосередитися на створенні гібридних рішень для робочих просторів на основі апаратного забезпечення xFusion, які забезпечуватимуть швидкий та простий спосіб розгортання, аналізу, автоматизації, моніторингу та управління гібридними робочими просторами у багатохмарному режимі.



«Компанія Flexxible IT залишається одним із лідерів у сфері DaaS з 2008 року, і ми раді співпраці з xFusion з метою подальшого розвитку цього варіанта використання, – заявив генеральний директор та засновник компанії Flexxible IT Себастьян Прат (Sebastian Prat). — Завдяки нашому стратегічному партнерству на ринку з'явиться ефективне з погляду витрат рішення для гібридних робочих просторів, яке дозволяє клієнтам працювати з будь-якої точки світу з максимальною зручністю використання та безпеки для кінцевих користувачів».



«Компанія xFusion прагне підтримувати всі варіанти використання в рамках цифрової трансформації за допомогою наших найкращих у галузі обчислювальних систем та служб, - заявив генеральний директор xFusion Цінь Фен (Qin Feng). — Об'єднавши першокласне апаратне забезпечення з видатним технологічним комплексом та чудовим користувальницьким досвідом xFusion, ми надаємо доступне рішення для гібридних робочих просторів, що ідеально підходить для систем кінцевих користувачів будь-якого підприємства».

