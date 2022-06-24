Глобальний ринок моніторів ПК у першому кварталі все ж зріс

24 июня 2022 г., 16:55

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Нове дослідження від IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker показує, що світовий ринок моніторів ПК демонструє стабільні результати в першому кварталі 2022 року з приростом на 0,3%. Хоча результат був вищим, ніж очікувалося, тенденція все ще відповідає прогнозу щодо сповільнення ринку, яке почалося у другій половині минулого року.



Із 36,5 мільйонів відвантажених моніторів перший квартал випередив усі квартали 2021 року, крім четвертого. Майже у всіх регіонах спостерігалося гарне комерційне впровадження, а також покращена доступність продукції для задоволення ринків, якими раніше нехтували через проблеми з продуктами та логістикою. Водночас споживчі запаси також почали зростати в умовах інфляції та більш диверсифікованих витрат.



Заглядаючи наперед, IDC очікує, що поставки моніторів зменшаться, оскільки ринок у 2020 і 2021 роках перетравив величезні обсяги. Прогноз на решту нинішнього року був знижений у порівнянні з попереднім прогнозом: глобальні поставки скоротяться на 2,5% у річному обчисленні. IDC очікує, що у наступному році поставки зменшаться ще на 1,5% у річному обчисленні, а потім стабілізуються у 2024 році. Китай, другий за величиною ринок у світі, значно знизив свій прогноз через набагато похмуріші перспективи. Споживчий попит скоротився, тоді як комерційний підвищився.



«Ми бачимо, що велика частина споживчого попиту сповільнюється на тлі економічних проблем і відволікання бюджету, оскільки країни продовжують відновлювати роботу», - сказав Джей Чоу (Jay Chou), менеджер з досліджень Client Devices Tracker IDC. - «Деякий споживчий запит на ринках, що розвиваються, затримається в короткостроковій перспективі, оскільки постачальники тепер можуть задовольняти відставання, тоді як прибуток від ігор та офісів також буде стимулювати попит. Однак ми в основному повертаємося до тенденції, яка була до пандемії, коли ринок керувався переважно комерційними заміни, багато з яких вимагають налаштування ПК з кількома моніторами».



В умовах жорсткого ринку Dell розширила свої передові позиції завдяки компетенції ланцюга поставок і комерційних продажів. Компанія зайняла 22,4% ринку, що є рекордом для фірми відтоді, як IDC почала відстежувати монітори в 2008 році. Конкуренція у інших постачальників залишалася близькою і жорсткою, решта 5 найкращих постачальників моніторів мали частку від 10,1% до 10,8%. Загалом ринок був полярний: комерційний ринок виріс понад 5%, а споживчий впав на 5%.

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