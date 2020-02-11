Секрет слаженной команды

0

Tweet

Построению эффективной внутренней и внешней коммуникации бизнеса на базе современных инструментов взаимодействия посвятила семинар компания SMART business, золотой партнер Microsoft. Для наглядной демонстрации технологических возможностей мероприятие было организовано в формате прямой трансляции средствами Microsoft Teams.

Открывая семинар, Андрей Бурлуцкий, менеджер по стратегическому маркетингу SMART business, напомнил, что эта компания представлена на украинском ИТ-рынке уже десять лет и специализируется на внедрении, разработке и сопровождении ERP- и CRM-систем, а также облачных сервисов. На сегодня она располагает офисами в Украине, Польше, Грузии, Азербайджане и Нидерландах, а ее портфолио составляют проекты для более 600 клиентов в 60 странах. Благодаря чему имеет богатый опыт реализации решений для предприятий разных отраслей, усиленные кросскультурными особенностями.

Не случайно тема современных инструментов взаимодействия в команде была рассмотрена на примере приложения Microsoft Teams, которое входит в состав Office 365, и непосредственно с использованием таких его возможностей, как прямая трансляция Teams Live Event, автоматическое субтитрирование, и функции Q&A для организации обратной связи.

Презентацию спикер начал с рассмотрения результатов двадцатого ежегодного исследования CEO Survey компании PricewaterhouseCoopers, в котором приняли участие около 1400 руководителей предприятий из 79 стран. Как показал опрос, одна из ключевых тем, заботящих почти четверть респондентов – это инновации. Их важной составляющей, помимо собственно технологий, являются прогрессивные способные работники, без которых освоение и использование инноваций невозможны. Ведь цифровые возможности компаний включают современный инструментарий и навыки сотрудников по его эффективному использованию. Речь идет о средствах организации работы, в том числе проектных команд, в офисе и вне его, сотрудников их разных городов, стран и часовых поясов.

Нарушение нормальной коммуникации внутри компании может создавать видимость отсутствия потребности в подобных решениях, отсутствия запроса со стороны сотрудников и бизнеса на такие возможности. Между тем, это явный глобальный тренд. Исследование Microsoft показало, что за последние пять лет количество проектной командной работы в компаниях увеличилось вдвое, а совместной – на 50%. Опыт показывает, что на сегодня важно уже не просто владеть информацией, но также уметь ее собирать, упорядочивать, анализировать и делать правильные выводы. Все больше предприятий, в том числе в Украине, открывают проектные офисы. Свою лепту вносит также контекст расширения рабочей силы за счет фрилансеров, в том числе иностранных специалистов. В результате за счет использования различных современных технологий возможность бизнеса быть более эффективным вырастает пятикратно.

Помимо географического фактора свою роль играет то, что сегодня в одном офисе или едином рабочем пространстве зачастую трудятся представители четырех разных поколений, т.е. люди с разным мировоззрением и подходами к бизнес-коммуникациям. Это поколения Baby Boomer (1945-1964 гг. рождения), Generation X (1965-1979 гг.), Millennial (1980-1997), Generation Z (1998-2000). Старшие поколения больше тяготеют к личному общению, телефонным звонкам и электронной почте. В то время как молодежь предпочитает мессенджеры и видео-звонки, а также виртуальные рабочие пространства. Причем стоит учесть, что уже к 2025 г. миллениалы будут составлять примерно три четверти работников.

Ввиду этого перед бизнесом возникает задача обеспечить сотрудников инструментарием, способным удовлетворить такие разные потребности в коммуникациях. Именно в качестве такого универсального решения для совместной работы Microsoft позиционирует свой Teams. Эта платформа может использоваться как есть, а также расширяться за счет интеграции различных дополнений, чат-ботов и сторонних программ.

Однако все это работает только при условии наличия в компании правильной архитектуры командной работы и сотрудничества. Имея необходимые технологические возможности, компания развивает три ключевых направления: внутренние сообщества, экспертные группы, и, наконец, корпоративную социальную сеть. Все это позволяет работникам быть более эффективными и развивать необходимые навыки, расти над собой. Современный инструментарий дает сотрудникам возможность саморганизовываться в продуктивные команды, в реальном времени контролировать происходящее в том или ином проекте и оперативно вносить необходимые коррективы.

Из всего этого вытекает множество потенциальных сценариев использования такого решения, как Microsoft Teams, для выполнения различных задач в департаментах компании. Для планирования и реализации маркетинговых кампаний с внутренними департаментами и внешними агентами; для внедрения новых ИТ-сервисов и обеспечения техподдержки; для найма и обучения новых работников, а также получения обратной связи от сотрудников; для взаимодействия внутри команды и управления расписанием сотрудников; для организации прямого канал общения с руководством и генерации идей и т.п. В продолжение презентации спикер привел примеры использования возможностей Microsoft Teams и дал рекомендации по их эффективному применению.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации