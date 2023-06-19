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Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт відвідав Україну

19 июня 2023 г., 11:25
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, візіонер, мільярдер, колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт (Eric Schmidt) відвідав нашу країну.
 
«Ерік - великий друг України, та уже давно фінансово та технологічно допомагає нашій країні», наголосив Михайло Федоров.
 
Міністр написав, що під час зустрічі були обговорені нові етапи співпраці, зокрема, у надважливому напрямі воєнних технологій.
 
«Не можу розкривати деталей, але попереду багато роботи. Дякую Еріку за натхненну розмову. Продовжуємо обʼєднувати найкращих людей навколо України», підкреслив Михайло Федоров.

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