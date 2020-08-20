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Schneider Electric приобретает компанию ProLeiT

20 августа 2020 г., 13:35
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Schneider Electric приобретает компанию ProLeiT

Компания Schneider Electric сообщила о приобретении компании ProLeiT, которая расширит ее предложения в сегменте потребительских упакованных товаров (Consumer Packaged Goods), в частности в производстве пищевой продукции и напитков, а также в химической отрасли.

Штаб-квартира ProLeiT, которая была основана в 1986 г., находится в г. Герцогенаурах (Германия). Штат компании насчитывает более 500 человек, ее годовой доход по итогам 2019 г. составил 50 млн. евро. ProLeiT является разработчиком и поставщиком решений для автоматизации промышленных предприятий и систем управления производственными процессами со встроенным MES-функционалом.

Как отмечается, решение ProLeiT по управлению процессами промышленной автоматизации будет интегрировано в платформу EcoStruxure Plant и будет совместимо с программным обеспечением AVEVA. "С приобретением ProLeiT мы, расширяя пакет решений по автоматизации, усиливаем свое присутствие в сегменте потребительских упакованных товаров - отрасли с высокими перспективами роста. Мы искренне приветствуем ProLeiT в Schneider Electric", заявил Питер Хервек, исполнительный вице-президент Schneider Electric по вопросам промышленной автоматизации.

"Объединение ProLeiT и Schneider Electric - это прекрасная возможность развивать бизнес ПО с помощью новых каналов сбыта. Мы гордимся, что присоединились к Schneider Electric, партнера со стратегическими целями, который разделяет наше бизнес-видение, менталитет и ценности», отметил Вольфганг Ебстер, генеральный и финансовый директор ProLeiT.


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