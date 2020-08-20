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FairCo повышает справедливость ранжирования результатов поиска

20 августа 2020 г., 13:05
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В новой статье, удостоенный главной награды на Конференция по исследованиям и разработкам в области информационного поиска (ACM SIGIR), учёные из Корнельского университета представили инструмент, который они создали в целях улучшения верности ранжирования без ущерба для полезности и релевантности результатов поиска.

«Идеальным было бы в равной степени изучить все варианты, а затем решить, что выбрать. Но поскольку мы не можем этого сделать, важным средством навигации по этим вариантам становятся рейтинги», — сказал один из первых авторов статьи, докторант информатики Ашудип Сингх (Ashudeep Singh).

Предложенный новый алгоритм под названием FairCo, обеспечивает примерно равную видимость вариантам с одинаковой релевантностью и избегает предпочтительного отношения к элементам, которые уже занимают верхние позиции в списке результатов. Это может исправить несправедливость, присущую существующим алгоритмам, которая усугубляет неравенство и политическую поляризацию, а также ограничивает личный выбор.

Сегодняшние алгоритмы ищут элементы, наиболее релевантные для пользователей, но поскольку подавляющее большинство людей выбирают один из первых элементов в списке, небольшие различия в релевантности могут приводить к огромным расхождениям в охвате. К примеру, если 51% пользователей выбирают консервативные новости, а 49% — либеральные, то вся отображаемая на домашнем экране верхушка результатов поиска может быть заполнена консервативными новостями.

«Что делают системы ранжирования — они распределяют показы. Итак, как мы можем гарантировать, что каждый получает свою справедливую долю показов?, — сказал Торстен Йоахимс (Thorsten Joachims), профессор компьютерных наук и старший автор статьи. — Мы придумали вычислительные инструменты, позволяющие задавать критерии справедливости, а также алгоритм, который будет их контролируемо применять».


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