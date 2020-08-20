Децентрализованный ботнет инфицирует серверы SSH по всему миру

20 августа 2020 г., 14:22

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Guardicore Labs сообщила о ранее неизвестном ботнете, который использует необычно продвинутые техники для скрытного заражения миллионов серверов и объединения их в одноранговую сеть.

Написанное полностью с нуля программное обеспечение ботнета распределяет функции администрирования сети между инфицированными узлами. Отсутствие централизованного управляющего сервера затрудняет обнаружение таких ботнетов и их отключение.

Ботнет, получивший название FritzFrog, имеет и ряд других продвинутых особенностей:

Полезная информация базируется в памяти и никогда не попадает на диски взломанных серверов.

С января выпущено не менее двух десятков версий этого ПО.

Внимание уделяется исключительно заражению защищенной оболочки или SSH, серверов, которые сетевые администраторы используют для управления машинами.

Имеется возможность создавать «чёрный ход» в инфицированных серверах, помещая свой публичный ключ шифрования в файл авторизованных ключей сервера.

Более представительный, чем у других ботнетов список пар логин/пароль, используемый для взлома аккаунтов, защищённых слабыми паролями без криптографических сертификатов.

Такая неординарная функциональность программы свидетельствует о том, что оператор приложил значительные усилия для создания эффективного ботнета. Постоянно обновляемая кодовая база и базирующиеся в памяти данные усложнять задачу обнаружения вредоносного ПО антивирусами и другим средствам защиты конечных точек. Децентрализованность FritzFrog не только мешает правоохранительным органам отключить ботнет, но и скрывает информацию об организаторах атак.

По информации Guardicore Labs, с января ботнет проник на 500 серверов, принадлежащих «известным университетам США и Европы, а также железнодорожной компании».

Опубликованный вчера отчёт также содержит ссылки на индикаторы того, что сервер взломан, и на программу для обнаружения инфицированных машин.

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