Рост расходов на мобильные приложения свидетельствует о начале глобального восстановления экономики

30 июня 2021 г., 11:35

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Компания App Annie представила отчет за второй квартал, в котором зафиксирован очередной рекордный рост глобальных расходов на мобильные приложения – они увеличились еще на 2 млрд долл. относительно первой четверти года и достигли 34 млрд долл.

При этом расходы пользователей iOS в магазине приложений App Store в первом квартале повысились на 30% в годовом сопоставлении и достигли 22 млрд долл., а расходы на Google Play поднялись на 20% – до 12 млрд долл.

Высокие показатели роста в таких сегментах, как короткие видео, развлечения и здоровье, а также фитнес, свидетельствуют об укоренившихся привычках, сформировавшихся у пользователей за время пандемии.

TikTok продолжает сохранять доминирующее положение, обогнав YouTube по количеству привлеченных зрителей. В среднем пользователи в США проводят в приложении 24,5 часа в месяц, а в Великобритании – почти 26 часов на Android.

Растет также спрос на стриминговые приложения. В мае приложение HBO Max в США достигло отметки в 18 млн. активных пользователей в месяц.

Повышенным спросом пользуется домашний фитнес. Пользователи по всему миру потратили во втором квартале 673 млн. долл. на соответствующие приложения. Фитнес-тренажеры таких компаний, как Peloton и Fitbit, вошли в число приложений, лидирующих по объему потребительских расходов за квартал.

Количество загрузок приложений медицинской тематики выросло по всему миру во второй четверти на 75% по сравнению с показателями до пандемии.

Существенный рост также наблюдается и в таких категориях, как спорт и путешествия. Это может говорить о том, что отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, находятся на пороге активного восстановления.

Время, проведенное пользователями в приложениях для спорта в апреле, выросло по всему миру по сравнению аналогичным периодом 2019 г. Показатели по отдельным странам продемонстрировали следующий прирост: США (10%), Германия (10%), Испания (10%), Великобритания (20%) и Италия (55%).

Приложение Booking.com вошло в десятку лидеров во втором квартале по времени, проведенному в приложениях для путешествий и отдыха на Android, что свидетельствует о наличии у пользователей желания путешествовать. Время использования приложений для путешествий увеличилось на рынках таких стран, как США и Великобритания, где наблюдается рост темпов вакцинации.

Специалисты полагают, что наличие множества позитивных тенденций роста использования мобильных приложений в различных отраслях и регионах свидетельствует о начале глобального восстановления экономики.

Высокую динамику сохраняет рынок игр. Среднее количество загрузок в неделю в этой категории остается на уровне около 1 млрд уже пятый квартал подряд. Это на 15% больше, чем в среднем в 2019 г. С точки зрения расходов, средний недельный показатель составил примерно 1,7 млрд долл., что на 35% больше, чем два года назад.

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