NVIDIA и Google Cloud создадут лабораторию AI-on-5G для ускорения разработки ИИ

30 июня 2021 г., 12:09

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Компания NVIDIA объявила сегодня о партнерстве с Google Cloud для создания первой в отрасли лаборатории инноваций AI-on-5G, позволяющей участникам рынка сетевой инфраструктуры и разработчикам программного обеспечения ИИ создавать, тестировать и внедрять решения, которые помогут ускорить создание умных городов, умных заводов и других передовых решений 5G и искусственного интеллекта.

Лаборатория предоставит предприятиям доступ к платформе Anthos Google Cloud и программно-аппаратным платформам для ускоренных вычислений NVIDIA, которые позволят использовать данные и ИИ для повышения эффективности бизнеса, операционной эффективности и оптимизации безопасности и надежности. Компании смогут начать разработки уже во второй половине текущего года.

«Глобальная телекоммуникационная отрасль претерпевает радикальные преобразования, поскольку скорость и низкие задержки 5G создают беспрецедентные возможности для внедрения AI-on-5G на предприятии, — говорит Ронни Васишта (Ronnie Vasishta), старший вице-президент по телекоммуникациям в NVIDIA. — Наше сотрудничество с Google Cloud поможет операторам сетей и разработчикам инфраструктуры создавать новые центры прибыли, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении».

Напомним, что в апреле NVIDIA объявила о сотрудничестве с Google Cloud, Fujitsu, Mavenir, Radisys и Wind River для разработки решений для платформы NVIDIA AI-on-5G. Google Cloud расширяет платформу приложений Anthos на границе сети, позволяя поставщикам телекоммуникационных услуг и предприятиям быстро создавать новые услуги и приложения на 5G edge-системах.

«Google Cloud с нашей платформой приложений Anthos позволяет поставщикам услуг и предприятиям на многих вертикальных рынках легко подключаться по 5G на границе сети, — говорит Шайлеш Шукла (Shailesh Shukla), вице-президент и директор по сетевым технологиям в Google Cloud. — Мы рады расширить наше сотрудничество с NVIDIA, чтобы создать совместную лабораторию инноваций, которая предоставит предприятиям, поставщикам услуг связи и партнерам инфраструктуры для разработки, тестирования и развертывания своих edge-приложений искусственного интеллекта».

Anthos предлагает платформу для развертывания приложений с представлением каждой среды, ориентированным на сервисы. Платформа позволяет клиентам быстрее создавать и развертывать контейнерные корпоративные приложения с помощью Kubernetes в облаке, локально и на границе сети.

Anthos поддерживает серверы NVIDIA с ускорением на GPU, обеспечивая стандартное развертывание и операционные возможности во всех развертываниях, что сокращает высокие накладные расходы и повышает продуктивность разработчиков. Платформа также защищает цепочки поставок приложений и программного обеспечения и обеспечивает ориентированный на результат подход к политикам приложений в разных средах, что является критически важной функцией для сетевых операторов и предприятий, использующих AI on 5G.

NVIDIA AI-on-5G предоставляет предприятиям, операторам мобильных сетей и поставщикам облачных услуг единую конвергентную платформу для обработки 5G и edge-вычислений ИИ. Платформа использует комплект разработчика ПО NVIDIA Aerial с NVIDIA BlueField-2 A100 — конвергентной картой, объединяющей процессоры GPU и DPU, а также решение NVIDIA 5T для 5G. Это позволяет создавать высокопроизводительные приложения 5G RAN и ИИ для управления высокоточными производственными роботами, автоматизированными управляемыми транспортными средствами, дронами, беспроводными камерами, терминалами самообслуживания и сотнями других проектов.

NVIDIA Aerial SDK в сочетании с фреймворками ИИ NVIDIA Metropolis для умных городов, NVIDIA Isaac для автономных машин и NVIDIA Clara для здравоохранения является неотъемлемой частью экосистемы AI-on-5G и может быть развернут на одной сертифицированной платформе NVIDIA.

Компания NVIDIA также объявила, что ее вычислительная платформа нового поколения Aerial A100 AI-on-5G будет включать 16 ядер CPU на базе Arm в NVIDIA BlueField-3 A100. Созданная таким образом автономная конвергентная карта обеспечит доступ к периферийным корпоративным приложениям ИИ через облачную сеть 5G vRAN с улучшенной производительностью на Ватт и меньшим временем развертывания.

Эти решения будут доступны для тестирования и валидации в лаборатории AI-on-5G.



Программно определяемые сети RAN имеют решающее значение для построения современной инфраструктуры 5G, способной запускать ряд приложений на общей платформе. NVIDIA Aerial обеспечивает максимально эффективное использование, предоставляя гибкость при изменении сетевого трафика в течение дня и в услугах, основанных на динамических потребностях клиентов.

Платформа NVIDIA EGX, которую предлагают OEM-производители через сертифицированные системы NVIDIA, выводит вычислительные возможности искусственного интеллекта на edge-системы, где создаются данные. Производители серверов также могут объединять GPU и DPU NVIDIA для создания гиперконвергентных периферийных центров обработки данных.

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