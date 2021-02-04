Рост продаж смартфонов превысит 11%

4 февраля 2021 г., 13:45

Глобальные продажи смартфонов конечным пользователям вырастут в 2021 г. на 11,4% «YoY» и превысят 1,5 млрд устройств, — сообщает Gartner.

В течение прошлого года аналитики отмечали заметное сокращение потребительской активности — на фоне неопределенности в разгар пандемии COVID-19 многие откладывали обновление смартфонов до лучших времен, вследствие чего продажи упали на 10,5%. Однако отложенный спрос в нынешнем году позволит переломить негативную для рынка тенденцию.

Весомую лепту в рост продаж также внесет появление весьма доступных в ценовом плане 5G-моделей. Стабильно растущее покрытие сетями нового стандарта уже привело к предложению доступных аппаратов стоимостью не более 200 долл. Таким образом, если в 2020 г. потребители освоили не более 213,2 тыс. 5G-смаротфонов, то в 2021 г. их количество возрастет до 538,5 тыс. шт. Ожидаемый объем будет соответствовать 35% мирового рынка смартфонов.

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