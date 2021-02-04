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«Алло» открывает свой первый магазин нового формата Smart Home

4 февраля 2021 г., 14:35
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«Алло» открывает свой первый магазин нового формата Smart Home

«Алло» сообщает об открытии Smart Home – самого большого в Украине, по данным компании, магазина товаров экосистемы Mi Home. Салон нового для сети формата занимает площадь около 500 кв.м. и расположен в столичном ТРЦ Retroville. В нем представлен широкий ассортимент товаров марок Xiaomi, Viomi, Yeelight, Roborock, Soocas, Deerma, Smartmi, Dr.Bei и др. Интерьер Smart Home выполнен в виде жилого пространства с инфраструктурой «умного» дома. Каждая его зона укомплектована соответствующей техникой и гаджетами, которые можно протестировать прямо на месте.

Например, там есть кухонный островок со встроенной техникой. В зоне чистоты можно устроить тест-драйв робота-пылесоса или опробовать очистители и увлажнители воздуха. Особой достопримечательностью является гостиная, где представлена уникальная ТВ-панель от бренда Xiaomi с диагональю 98 дюймов. Кроме этого, есть зоны спорта, детских товаров, зоотоваров, инструментов и пр.

«Цель Smart Home – продемонстрировать доступность технологий для каждого. Поскольку львиная доля времени протекает в стенах дома, мы решили показать на реальном примере, насколько легче и приятнее может стать жизнь при помощи современных технологий. Так появился концепт – дом в магазине. Подобные шоу-румы довольно популярны в мире. Первый украинский флагман находится в Киеве, но уже в ближайшее время мы планируем открыть Smart Home и в других городах Украины», – говорит Николай Астапов, директор по развитию и форматам «Алло».

«Алло» открывает свой первый магазин нового формата Smart Home

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