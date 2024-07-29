Робот Ratel Н може транспортувати одразу двох поранених на полі бою

29 июля 2024 г., 10:25

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про систему Ratel Н, призначений для евакуації поранених з поля бою і який розробили учасники оборонного кластера Brave1.

Зазначається, що робот може перевозити 400+ кг навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей. Завдяки конструкції він може рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.

Робот використовують для різних завдань, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розміновувальну установку.

Комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на дуже великій дистанцій.

Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек.

«Також хочете, щоб ваша розробка вийшла на ринок і допомагала бійцям? Долучайтеся до Brave1. Кластер допоможе випробувати розробку, провести до кодифікації за стандартами НАТО та залучити інвестиції на розвиток і масштабування, - зазначив Михайло Федоров. - Технології - наша асиметрична відповідь ворогу. Чим більше їх на фронті, тим менше противників.

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