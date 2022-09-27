Рівень проникнення OLED-панелей у сегменті смартфонів перевищить 50% наступного року

27 сентября 2022 г., 11:45

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Згідно з останнім звітом TrendForce, очікується, що частка OLED на ринку мобільних телефонів перевищить 50% у 2023 році в порівнянні з 42% торік.



Оскільки проникнення OLED на ринок смартфонів поступово розширюється, ІТ-продукти стануть наступним полем битви за ключові розробки OLED. З метою подальшого розширення ринку виробники панелей збільшили капітальні витрати на будівництво ліній з виробництва панелей і перенесли планування на фабрики вищих поколінь.



У порівнянні з традиційними РК-дисплеями в ноутбуках, OLED мають очевидні недоліки з точки зору терміну служби й ціни, а їх ІЧ-падіння (падіння напруги) має більш очевидний вплив на енергоспоживання в міру збільшення розміру. Для усунення падіння напруги та нерівномірності пікселів, викликаних струмом, що проходить через велику площу, крім прозорості й товщини (опору) катода, конструкція додаткових допоміжних електродів має ще більш важливе значення для зниження енергоспоживання. З точки зору продуктивності, технології COE (Color filter On Encapsulation) та MLP (Micro Lens Panel) також можуть бути використані для підвищення ефективності вилучення світла і зниження загального енергоспоживання. У поєднанні з впровадженням технології Tandem, послідовне з'єднання OLED може ефективно продовжити термін служби матеріалу, оскільки сила струму зменшується вдвічі при тій же яскравості, що відповідає специфікаціям ноутбуків.



Що стосується матеріалів, то для розв'язання проблем, пов'язаних з низькою традиційною флуоресцентною світловіддачею та тривалістю життя синьої фосфоресценції, на додаток до масового виробництва LGD флуоресцентних матеріалів серії дейтерієвого синього, стратегічне розгортання OLED-матеріалів третього покоління TADF (термічно активована затримка флуоресценції) та масове виробництво суперфлуоресценції четвертого покоління також поступово прискорилося. 100% перетворення енергії, яке раніше можна було досягти лише легуванням благородних металів у фосфоресценції, може бути досягнуто за допомогою TADF, тоді як суперфлуоресценція досягається легуванням флуоресцентних матеріалів TADF для поліпшення проблем великої ширини напівхвилі TADF, поганої чистоти кольору та тривалості життя. На додаток до активного поліпшення світлової ефективності синього світла, SDC також нещодавно придбала німецьку компанію Cynora та від 300 до 400 патентів OLED. Раніше Cynora випустила зелені та сині матеріали TADF, стверджуючи, що сині матеріали збільшують світловіддачу на 15%. Крім стримування ціни на сині фосфоресцентні матеріали UDC, це придбання також становить загрозу для панельних заводів, які вирішать використовувати TADF-матеріали в майбутньому. Якщо виникне суперечка з Kyulux, іншою японською компанією, яка досягла прогресу в TADF, SDC може сформувати захисний бар'єр з патентів.



TrendForce також вказує, що при будівництві фабрик OLED-панелей останнього покоління скляні підкладки, ламіновані тонкоплівковими інкапсульованими гібридними OLED, будуть пріоритетними для зниження ваги та для розв'язання проблеми зморщування країв підкладок PI при збільшенні площі поверхні. Крім того, завжди були проблематичними обмеження розмірів випарних установок. Організація різних поколінь випарних машин стала ключовою для розвитку поточної хвилі технологічної еволюції. Для того, щоб подолати провисання центру ваги маски FMM, спричинене подовженням та роздільною здатністю більших поколінь, та забезпечити вихід випаровування після збільшення загальної кількості поверхні, SDC співпрацював з ULVAC для розробки вертикального обладнання для випаровування. Однак транспортування вертикальних підкладок, розподіл натягу після вертикального зачеплення та рівномірність потоку матеріалу під час вертикального випаровування - все це призведе до більшої кількості проблем у новому процесі. Крім того, оскільки SDC підписала угоду з ULVAC, інші виробники панелей очікують від TOKKI продовження дискусій щодо ре-оптимізації поколінь горизонтальних машин і бажають подолати основні проблеми більш стабільним способом, наприклад, за допомогою машин G8.6 або декількох машин G6. Що стосується друкованих OLED-дисплеїв наступного покоління, спільно розроблених CSOT й JOLED, то відповідні матеріали й обладнання ще належить довести до досконалості, що вплине на подальше планування CSOT щодо OLED-ноутбуків і розробку виробничої лінії T8.



Підбиваючи підсумки, TrendForce вважає, що наступні кілька років стануть критичним періодом для посилення проникнення OLED. У минулому Apple неодноразово відігравала ключову роль у багатьох нових технологіях та виведенні на ринок нових продуктів. Вищезгадана розробка та обговорення численних технологій OLED середнього розміру також тісно пов'язані з планом Apple щодо впровадження OLED-панелей у майбутніх продуктах середнього розміру. Оскільки найближча перспектива залишається обмеженою повільною еволюцією ефективності обладнання та матеріалів великого покоління в поєднанні із загальним впливом поганого економічного середовища в цілому, розвиток OLED-панелей у середньорозмірних ІТ-продуктах буде продовжувати рухатися повільно протягом наступних двох років. Однак, якщо Apple зможе випустити серії iPad і MacBook з OLED-панелями відповідно до свого планування після 2024 року, очікується, що це принесе надзвичайно позитивну користь для поширення використання OLED-панелей в ІТ-продуктах.

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