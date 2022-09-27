Qualcomm почне співпрацювати з Mercedes-Benz та Red Hat для прискорення розробки рішень для автопрому

27 сентября 2022 г., 12:35

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Qualcomm Technologies активізує свої плани щодо забезпечення наступного покоління автономних транспортних засобів на дорогах - на Automotive Investor Day компанія оголосила про нові важливі партнерські відносини з Mercedes-Benz AG і Red Hat.



В останні роки компанія активно розвиває напрямок рішень у автомобільному секторі, прагнучи диверсифікувати свій бізнес, виходячи за рамки мобільних пристроїв.



Минулого року Qualcomm отримала майже 11 мільярдів доларів доходу, і близько 350 мільйонів доларів з них надійшло від клієнтів автомобільної галузі, які в основному використовували її стільникові модеми для забезпечення зв'язку в автомобілях і процесори Snapdragon для інформаційно-розважальних систем. На автомобільний сектор все ще припадає лише невелика частина загального доходу компанії, але її генеральний директор Крістіано Амон (Cristiano Amon) заявив торік, що хоче збільшити цей показник до 3,5 мільярда доларів до 2026 року і до 8 мільярдів доларів до 2031 року. Сам сегмент, як очікує Qualcomm, може вирости до 100 мільярдів доларів через вісім років.



Цікаво що Qualcomm, втілює свої амбітні плани, відбираючи бізнес у конкурентів, таких як Mobileye - підрозділ корпорації Intel. Цього року, наприклад, вона оголосила, що General Motors почала використовувати платформу Qualcomm Snapdragon Ride для живлення передових систем допомоги водієві в своїх моделях Cadilla Lyriq, і заявила, що з наступного року вона буде розширюватися на інші моделі. Інші компанії, в тому числі BMW AG і Volkswagen Group, також заявили, що збираються перейти з платформ Mobileye на Snapdragon Ride, починаючи з 2025 року. Qualcomm також оголосила про ще одну перемогу над клієнтом - Stellantis буде використовувати цифрову платформу шасі Qualcomm для живлення нової системи кабіни, яка розробляється в партнерстві з Hon Hai Precision Industry (Foxconn).



На тлі цього прогресу Qualcomm заявила, що буде працювати з Mercedes-Benz над новим поколінням програмно-керованих транспортних засобів. Незабаром Mercedes почне використовувати процесори Qualcomm Snapdragon в кабіні пілота для своїх інформаційно-розважальних систем і систем зв'язку наступного покоління, а перший з цих автомобілів буде випущений в 2023 році. Слід додати, що Mercedes співпрацював з Nvidia для забезпечення потужності своїх існуючих систем MBUX.



Тим часом Qualcomm буде працювати з Red Hat, щоб об'єднати бортову операційну систему цієї компанії зі своїми платформами Digital Chassis. Red Hat раніше співпрацювала з GM, яка використовує In-Vehicle OS в якості базової платформи для свого програмного забезпечення Ultifi. Не відразу зрозуміло, чи буде GM використовувати кремній Qualcomm для живлення Ultifi, як це відбувається з інформаційно-розважальними системами та системами допомоги водієві.



Qualcomm заявила, що інтеграція її платформ Digital Chassis з операційною системою Red Hat дозволить задовольнити більш високі вимоги до кібербезпеки і сертифікації, пов'язані з конфіденційністю і оновленням програмного забезпечення, пов'язаного з додатками безпеки. Автовиробники отримають розширені можливості для виконання простих і ефективних оновлень на своїх автомобілях для підтримки найвищого рівня безпеки, заявили у Qualcomm.



Qualcomm і Red Hat заявили, що перші версії попередньо інтегрованої комбінації Red Hat In-Vehicle OS і Snapdragon Ride і Snapdragon Cockpit стануть доступні в другій половині наступного року.

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