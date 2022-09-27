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Beetroot придбала п’ять розвідувальних дронів для ЗСУ

27 сентября 2022 г., 10:45

Beetroot – технологічна екосистема, яка пропонує клієнтам з різних куточків світу послуги з розробки програмного забезпечення під ключ і створення виділених команд інженерів. Ця IT-компанія була заснована в Україні у 2012 році двома шведами: Андреасом Флодстромом та Густавом Хенманом.

Нині з Beetroot співпрацюють понад 600 фахівців-розробників з України, Швеції та Болгарії. Майже 70% консультантів Beetroot працюють у малих і середніх містах, розвиваючи локальну економіку. За 10 років роботи екосистема увійшла в топ-5 найбільших ІТ-компаній країни, а у 2021 році прямо чи опосередковано створила в Україні щонайменше 4300 робочих місць.

Оскільки компанія планує й надалі розвиватися і зростати разом з Україною. А це можливо лише завдяки невтомній боротьбі українських захисників проти російських загарбників. Тому у Beetroot вирішили не влаштовуємо святкування дня народження, а порадившись з фондом KOLO придбала п’ять розвідувальних дронів Mavic 3 Fly More для потреб ЗСУ.

Замість святкування десятиріччя IT-компанія Beetroot придбала розвідувальні дрони для ЗСУ

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