Ретроспектива облачной Microsoft

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В течение последнего десятилетия Microsoft активно перевоплощалась из разработчика ОС Windows в поставщика облачных сервисов. За это время редмондский гигант выпустил множество новых услуг и сделал свою облачную стратегию сквозной по всему продуктовому портфелю. Как результат, по оценкам аналитикам, Microsoft сегодня занимает одну из лидирующих позиций среди облачных сервис-провайдеров.

Жил был Red Dog

Отправной точкой серьезного движения Microsoft в облака стало начало публичной доступности Windows Azure в феврале 2010 г. Отбросив впоследствии Windows в названии решения, корпорация только усилила свою приверженность ухода от операционных систем к облачным технологиям. Во время внутренней разработки данный проект носил кодовое имя Red Dog.

Microsoft впервые анонсировала новый, еще разрабатывающийся сервис на Professional Developers Conference в Лос-Анджелесе еще в 2008 г. Тогда, во время презентации продукта «Windows Azure», складывалось впечатление, что речь идет о некоей адаптации ОС Windows Server, которая будет незамысловато исполняться в центрах обработки данных Microsoft и предоставляться заказчикам в виде сервиса. Но в итоге было создано нечто большее, нечто, что стало самым главным облачным сервисом компании и заложило крепкий базис для обновленной Microsoft.

Стоит напомнить, что Azure – это система, которая отвечает за сети и управляет набором виртуальных машин, составляющих облако Microsoft. На верхнем уровне ее формируют три элемента:

• Storage – масштабируемое хранилище данных (подобно файловой системе);

• Fabric Controller (FC) – компонент мониторинга, управления серверами и координации ресурсов.

• Compute – вычислительная среда.

Также предусмотрена среда разработки, позволяющая программистам эмулировать Azure на своих компьютерах и подключать Visual Studio, Eclipse и другие инструментальные средства для создания приложений.

Любопытно отметить, что фактически проект Red Dog зарождался с целью создания платформы для хостинга внутренних сервисов типа MSN Search (ставший впоследствии Bing) и Hotmail. Но уже в процессе реализации перерос из «вещи для себя» в продуктовое решение для построения крупных, масштабируемых систем клиентами и партнерами.

Хотя система получилась более чем удачной, на начальных этапах ее развития Microsoft действовала крайне осторожно. Например, согласно некоторым источникам, разработчики Red Dog были убеждены, что они могли предложить клиентам больше в плане миграции в облака с традиционно-развертываемых корпоративных систем. Хотя команда испытывала ограничения в ресурсах, она могла (теоретически) обеспечить инструменты и поддержку, которые по достоинству оценили бы поставщики стороннего ПО. Ведь как тогда, так и сейчас, заказчики хотят получить максимально безболезненный способ переноса в облака того «хозяйства», что у них есть в распоряжении.

Однако на начальном этапе ставка была сделана на бессерверные вычисления (serverless computing), хотя этого понятия в 2000-х гг. еще не существовало. И Microsoft с Red Dog в какой-то мере опередила время, предлагая систему класса Platform-as-a-Service и разработку с нуля по упрощенной модели, облегчающей создание «чистых» облачных приложений. Это было заложено в ДНК сервиса. И для компаний, что называется, рожденных в облаке, это то, что нужно. Остальные же, конечно, полноценно открыли для себя Azure, когда корпорация сделала шаг в сторону Infrastructure-as-a-Service спустя несколько лет после запуска.

Благодаря Azure, Microsoft получила возможность еще больше расширить свою клиентскую базу. В том числе за счет заказчиков, к которым она иначе никак бы не дотянулась. В мире коробочных решений много усилий тратится на построение необходимой инфраструктуры под них. Что может отпугивать потенциальных клиентов. Однако если коробочный продукт развернут в облаке и может быть получен в распоряжение без лишних вспомогательных затрат, это уже нечто другое. К тому же происходит смена парадигмы поддержки такого ПО. По модели SaaS поставщики и партнеры отвечают за услугу, и обновление ПО – уже не головная боль клиента. Такое решение не может не привлекать.

Первые шаги в облака

Azure был не первым облачным сервисом Microsoft. На такое звание может заслуживать почтовая служба Hotmail, которую компания получила в свое распоряжение в результате приобретения еще в далеком 1997 г. По количеству пользователей это был самый популярный сервис веб-почты вплоть до 2012 г.

С середины 2000-х гг. заказчики ждали онлайн-версии ее сверхпопулярного продукта Microsoft Office. Но компания то ли попросту тогда не поверила в новый рынок, то ли опасалась каннибализации традиционной версии ПО. А может, у нее были сложности с созданием развитых SaaS-приложений в тех условиях. Последнее предположение сомнительно только на первый взгляд, если учитывать ресурсы, которыми располагает такая структура, как Microsoft. Однако если принять во внимание онлайн-продукты, выходившие тогда в свет, догадка не выглядит такой уж безосновательной.

В те годы поставщик развивал сервис Office Live Workspace, представляющий собой довольно примитивный просмотрщик документов с функциями совместного использования файлов. Еще тогда «проскакивал» такой продукт, как Office Live Small Business. Решение было ориентировано на малые предприятия, предоставляя им средства для поддержки онлайн-продаж и маркетинга. Также стоит вспомнить инициативу Microsoft Online Services – пакета сервисов, распространяемых по подписке и включающих в себя многие популярные продукты поставщика, расположенные на ее вычислительной инфраструктуре. Ее частью был Business Productivity Online Suite (BPOS), по сути, система обмена сообщениями и совместной работы.

Дальше – больше

В отличие от 2000-х гг., в 2010-х гг. у Microsoft появилось четкоевидение облачного будущего и она его настойчиво воплощала в жизнь. Естественно, не все шло гладко, не все продукты оправдывали ожидания клиентов, не все затраты окупались, но, как бы то ни было, процесс уверенно шел и в сумме давал результаты.

Вкратце об основных вехах движения Редмонского гиганта в этот период:

Июнь 2010 г. Долгожданный старт публичной доступности онлайн-пакета офисных приложений Office Web Apps (позже переименованный в Office Online, а потом просто в Office).

Июнь 2011 г. Запущен Office 365 – преемник BPOS – пакет из трех «слегка облачных» бизнес-систем (Exchange, SharePoint и Lync), связанных единым средством управления.

Июнь 2012 г. Microsoft начала предлагать ОС Linux в Azure. По всей видимости, этот шаг в планы компании изначально не входил, ведь Azure изначально позиционировалась как платформа для разработки и хостинга веб-приложений Platform-as-a-Service. Однако, оценив потенциал зарождающегося рынка низкоуровневых облачных сервисов (читай – Infrastructure-as-a-Service), руководство корпорации предоставило возможность приобретать подписку на ОС Linux и Windows Server в рамках платформы Azure. В настоящее время больше половины виртуальных машин в Azure работает на базе Linux.

Декабрь 2015 г. Microsoft ответила на связанные с безопасностью опасения потенциальных клиентов, и предложила в Германии дополнительный уровень облачной защиты. Это был один из первых шагов, сделавших ее топ-компанией по вопросам конфиденциальности и безопасности.

Ноябрь 2016 г. Компания запускает публичную бета-версию Teams – сервиса групповых чатов с хоcтингом в Azure, который быстро стал одним из самых популярных в пакете Office 365. В настоящее время насчитывается 20 млн активных пользователей Teams (для сравнения – Office 365 пользуется 200 млн коммерческих клиентов).

Июль 2017 г. Дан старт стратегии Microsoft Hybrid 1.0. Корпорация вместе с партнерами начала предлагать Azure Stack (позже переименованный в Azure Stack Hub) – по сути, набор предустановленного на серверы ПО, которое клиенты и партнеры могут применять в собственных ЦОД. Изначально компания планировала разрешить использовать любое оборудование в новых программного-аппаратных комплексах, но позже все-таки отказалась от этой идеи в пользу сертификации серверов (сертификацию прошли продукты Lenovo, Dell, HP и Cisco). К слову, ее конкуренты – Amazon и Google, хотя всячески отрицали потребность в подобной инициативе, недавно тоже сделали шаг в сторону гибридных вычислений.

В тот же период вышла комплексная подписка Microsoft 365, включающая Windows 10, Office 365 и ряд вспомогательных сервисов безопасности и мобильности (Enterprise Mobility + Security).

Сентябрь 2018 г. Компания запускает Microsoft Managed Desktop (MMD) – это сервис класса Desktop-as-a-Service (DaaS). Платформа включает Windows 10 Enterprise, Office 365, Enterprise Mobility + Security, предустановленные на избранные Windows ПК и поддерживающие Windows 10 устройства (прежде всего Microsoft Surface, продукты Dell и HP, а также других вендоров). Управление системами Microsoft берет на себя.

Октябрь 2019 г. Редмондский гигант дает старт публичной бете Project xCloud. Это проект стримингового геймерского сервиса, построенного на базе Azure и призванного доставлять игры как на устройства Microsoft, так и устройства других производителей.

В это же время корпорация добилась заключения контракта с Пентагоном на построение «облачной» инфраструктуры хранения данных. Сумма сделки – 10 млрд долл. Главным же претендентом на заключение сделки была Amazon. Правда, последняя обратилась в суд, называя решение политически-мотивированным. Поэтому это дело еще «в процессе».

Осень 2019 г. В ответ на сетования клиентов о нехватке ресурсов Microsoft продолжает активно увеличивать мощности каждый день.

Однако прошлое десятилетие состояло не только из новых продуктов и стратегий. Microsoft также сделала ряд важных шагов, связанных с маркетингом и продажами, которые были очень уместны с точки зрения того, как компания воспринимается клиентами, фондовыми биржами и аналитиками.

С первых дней на посту CEO, Сатья Наделла (Satya Nadella) сделал Cloud First, Mobile First своей мантрой. Позже слоган поменялся – Intelligent cloud, Intelligent edge. В обоих случаях смысл был понятен – Microsoft фокусируется на облаке, а Windows отходит на второй план. Прошло несколько лет и Наделла поменял схему, по которой Microsoft выплачивает премии командам по продажам. Стали учитываться объемы потребления облачных сервисов, а не сами продажи.

В апреле 2015 г. представители Microsoft официально заявили о цели достигнуть 20 млрд дохода от своего коммерческого облака к 2018 г. «Коммерческое облако» никак не отражалось в организационной структуре или структуре отчетности. Это была новая категория, которую сформировали такие продукты, как Azure, Office 365, Dynamics 365, Enterprise Mobility + Security и других. Как бы то ни было, Редмондский гигант достиг данной отметки уже в октябре 2017 г. Представители компании не дают информацию о структуре поступлений в разрезе продуктов, но аналитики считают, что львиная доля принадлежит пока не Azure, а Office 365, но возможно лишь пока. Если же сравнивать облачное направление с Windows-направлением, то хоть последнее и приносит существенный доход, по динамике роста оно уступает первому.

К концу второй декады Microsoft продолжила движение по намеченному пут, тут и реализация Microsoft Hybrid 2.0, и множество новых крупных клиентов, платформа обогатилась возможностями искусственного интеллекта, а также повышен уровень ее надежности, и безопасности.

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