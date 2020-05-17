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Ретроспектива облачной Microsoft

Автор – Андрей Кухар, 16 мая
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В течение последнего десятилетия Microsoft активно перевоплощалась из разработчика ОС Windows в поставщика облачных сервисов. За это время редмондский гигант выпустил множество новых услуг и сделал свою облачную стратегию сквозной по всему продуктовому портфелю. Как результат, по оценкам аналитикам, Microsoft сегодня занимает одну из лидирующих позиций среди облачных сервис-провайдеров.

Ретроспектива облачной Microsoft

Жил был Red Dog

Отправной точкой серьезного движения Microsoft в облака стало начало публичной доступности Windows Azure в феврале 2010 г. Отбросив впоследствии Windows в названии решения, корпорация только усилила свою приверженность ухода от операционных систем к облачным технологиям. Во время внутренней разработки данный проект носил кодовое имя Red Dog.

Microsoft впервые анонсировала новый, еще разрабатывающийся сервис на Professional Developers Conference в Лос-Анджелесе еще в 2008 г. Тогда, во время презентации продукта «Windows Azure», складывалось впечатление, что речь идет о некоей адаптации ОС Windows Server, которая будет незамысловато исполняться в центрах обработки данных Microsoft и предоставляться заказчикам в виде сервиса. Но в итоге было создано нечто большее, нечто, что стало самым главным облачным сервисом компании и заложило крепкий базис для обновленной Microsoft.

Стоит напомнить, что Azure – это система, которая отвечает за сети и управляет набором виртуальных машин, составляющих облако Microsoft. На верхнем уровне ее формируют три элемента:
    • Storage – масштабируемое хранилище данных (подобно файловой системе);
    • Fabric Controller (FC) – компонент мониторинга, управления серверами и координации ресурсов.
    • Compute – вычислительная среда.

Также предусмотрена среда разработки, позволяющая программистам эмулировать Azure на своих компьютерах и подключать Visual Studio, Eclipse и другие инструментальные средства для создания приложений.

Любопытно отметить, что фактически проект Red Dog зарождался с целью создания платформы для хостинга внутренних сервисов типа MSN Search (ставший впоследствии Bing) и Hotmail. Но уже в процессе реализации перерос из «вещи для себя» в продуктовое решение для построения крупных, масштабируемых систем клиентами и партнерами.

Ретроспектива облачной Microsoft

Хотя система получилась более чем удачной, на начальных этапах ее развития Microsoft действовала крайне осторожно. Например, согласно некоторым источникам, разработчики Red Dog были убеждены, что они могли предложить клиентам больше в плане миграции в облака с традиционно-развертываемых корпоративных систем. Хотя команда испытывала ограничения в ресурсах, она могла (теоретически) обеспечить инструменты и поддержку, которые по достоинству оценили бы поставщики стороннего ПО. Ведь как тогда, так и сейчас, заказчики хотят получить максимально безболезненный способ переноса в облака того «хозяйства», что у них есть в распоряжении.

Однако на начальном этапе ставка была сделана на бессерверные вычисления (serverless computing), хотя этого понятия в 2000-х гг. еще не существовало. И Microsoft с Red Dog в какой-то мере опередила время, предлагая систему класса Platform-as-a-Service и разработку с нуля по упрощенной модели, облегчающей создание «чистых» облачных приложений. Это было заложено в ДНК сервиса. И для компаний, что называется, рожденных в облаке, это то, что нужно. Остальные же, конечно, полноценно открыли для себя Azure, когда корпорация сделала шаг в сторону Infrastructure-as-a-Service спустя несколько лет после запуска.

Благодаря Azure, Microsoft получила возможность еще больше расширить свою клиентскую базу. В том числе за счет заказчиков, к которым она иначе никак бы не дотянулась. В мире коробочных решений много усилий тратится на построение необходимой инфраструктуры под них. Что может отпугивать потенциальных клиентов. Однако если коробочный продукт развернут в облаке и может быть получен в распоряжение без лишних вспомогательных затрат, это уже нечто другое. К тому же происходит смена парадигмы поддержки такого ПО. По модели SaaS поставщики и партнеры отвечают за услугу, и обновление ПО – уже не головная боль клиента. Такое решение не может не привлекать.

Первые шаги в облака

Azure был не первым облачным сервисом Microsoft. На такое звание может заслуживать почтовая служба Hotmail, которую компания получила в свое распоряжение в результате приобретения еще в далеком 1997 г. По количеству пользователей это был самый популярный сервис веб-почты вплоть до 2012 г.

С середины 2000-х гг. заказчики ждали онлайн-версии ее сверхпопулярного продукта Microsoft Office. Но компания то ли попросту тогда не поверила в новый рынок, то ли опасалась каннибализации традиционной версии ПО. А может, у нее были сложности с созданием развитых SaaS-приложений в тех условиях. Последнее предположение сомнительно только на первый взгляд, если учитывать ресурсы, которыми располагает такая структура, как Microsoft. Однако если принять во внимание онлайн-продукты, выходившие тогда в свет, догадка не выглядит такой уж безосновательной.

В те годы поставщик развивал сервис Office Live Workspace, представляющий собой довольно примитивный просмотрщик документов с функциями совместного использования файлов. Еще тогда «проскакивал» такой продукт, как Office Live Small Business. Решение было ориентировано на малые предприятия, предоставляя им средства для поддержки онлайн-продаж и маркетинга. Также стоит вспомнить инициативу Microsoft Online Services – пакета сервисов, распространяемых по подписке и включающих в себя многие популярные продукты поставщика, расположенные на ее вычислительной инфраструктуре. Ее частью был Business Productivity Online Suite (BPOS), по сути, система обмена сообщениями и совместной работы.

Дальше – больше

В отличие от 2000-х гг., в 2010-х гг. у Microsoft появилось четкоевидение облачного будущего и она его настойчиво воплощала в жизнь. Естественно, не все шло гладко, не все продукты оправдывали ожидания клиентов, не все затраты окупались, но, как бы то ни было, процесс уверенно шел и в сумме давал результаты.

Вкратце об основных вехах движения Редмонского гиганта в этот период:

Июнь 2010 г. Долгожданный старт публичной доступности онлайн-пакета офисных приложений Office Web Apps (позже переименованный в Office Online, а потом просто в Office).

Июнь 2011 г. Запущен Office 365 – преемник BPOS – пакет из трех «слегка облачных» бизнес-систем (Exchange, SharePoint и Lync), связанных единым средством управления.

Июнь 2012 г. Microsoft начала предлагать ОС Linux в Azure. По всей видимости, этот шаг в планы компании изначально не входил, ведь Azure изначально позиционировалась как платформа для разработки и хостинга веб-приложений Platform-as-a-Service. Однако, оценив потенциал зарождающегося рынка низкоуровневых облачных сервисов (читай – Infrastructure-as-a-Service), руководство корпорации предоставило возможность приобретать подписку на ОС Linux и Windows Server в рамках платформы Azure. В настоящее время больше половины виртуальных машин в Azure работает на базе Linux.

Декабрь 2015 г. Microsoft ответила на связанные с безопасностью опасения потенциальных клиентов, и предложила в Германии дополнительный уровень облачной защиты. Это был один из первых шагов, сделавших ее топ-компанией по вопросам конфиденциальности и безопасности.

Ноябрь 2016 г. Компания запускает публичную бета-версию Teams – сервиса групповых чатов с хоcтингом в Azure, который быстро стал одним из самых популярных в пакете Office 365. В настоящее время насчитывается 20 млн активных пользователей Teams (для сравнения – Office 365 пользуется 200 млн коммерческих клиентов).

Июль 2017 г. Дан старт стратегии Microsoft Hybrid 1.0. Корпорация вместе с партнерами начала предлагать Azure Stack (позже переименованный в Azure Stack Hub) – по сути, набор предустановленного на серверы ПО, которое клиенты и партнеры могут применять в собственных ЦОД. Изначально компания планировала разрешить использовать любое оборудование в новых программного-аппаратных комплексах, но позже все-таки отказалась от этой идеи в пользу сертификации серверов (сертификацию прошли продукты Lenovo, Dell, HP и Cisco). К слову, ее конкуренты – Amazon и Google, хотя всячески отрицали потребность в подобной инициативе, недавно тоже сделали шаг в сторону гибридных вычислений.

В тот же период вышла комплексная подписка Microsoft 365, включающая Windows 10, Office 365 и ряд вспомогательных сервисов безопасности и мобильности (Enterprise Mobility + Security).

Сентябрь 2018 г. Компания запускает Microsoft Managed Desktop (MMD) – это сервис класса Desktop-as-a-Service (DaaS). Платформа включает Windows 10 Enterprise, Office 365, Enterprise Mobility + Security, предустановленные на избранные Windows ПК и поддерживающие Windows 10 устройства (прежде всего Microsoft Surface, продукты Dell и HP, а также других вендоров). Управление системами Microsoft берет на себя.

Октябрь 2019 г. Редмондский гигант дает старт публичной бете Project xCloud. Это проект стримингового геймерского сервиса, построенного на базе Azure и призванного доставлять игры как на устройства Microsoft, так и устройства других производителей.

В это же время корпорация добилась заключения контракта с Пентагоном на построение «облачной» инфраструктуры хранения данных. Сумма сделки – 10 млрд долл. Главным же претендентом на заключение сделки была Amazon. Правда, последняя обратилась в суд, называя решение политически-мотивированным. Поэтому это дело еще «в процессе».

Осень 2019 г. В ответ на сетования клиентов о нехватке ресурсов Microsoft продолжает активно увеличивать мощности каждый день.

Ретроспектива облачной Microsoft

Однако прошлое десятилетие состояло не только из новых продуктов и стратегий. Microsoft также сделала ряд важных шагов, связанных с маркетингом и продажами, которые были очень уместны с точки зрения того, как компания воспринимается клиентами, фондовыми биржами и аналитиками.

С первых дней на посту CEO, Сатья Наделла (Satya Nadella) сделал Cloud First, Mobile First своей мантрой. Позже слоган поменялся – Intelligent cloud, Intelligent edge. В обоих случаях смысл был понятен – Microsoft фокусируется на облаке, а Windows отходит на второй план. Прошло несколько лет и Наделла поменял схему, по которой Microsoft выплачивает премии командам по продажам. Стали учитываться объемы потребления облачных сервисов, а не сами продажи.

В апреле 2015 г. представители Microsoft официально заявили о цели достигнуть 20 млрд дохода от своего коммерческого облака к 2018 г. «Коммерческое облако» никак не отражалось в организационной структуре или структуре отчетности. Это была новая категория, которую сформировали такие продукты, как Azure, Office 365, Dynamics 365, Enterprise Mobility + Security и других. Как бы то ни было, Редмондский гигант достиг данной отметки уже в октябре 2017 г. Представители компании не дают информацию о структуре поступлений в разрезе продуктов, но аналитики считают, что львиная доля принадлежит пока не Azure, а Office 365, но возможно лишь пока. Если же сравнивать облачное направление с Windows-направлением, то хоть последнее и приносит существенный доход, по динамике роста оно уступает первому.

Ретроспектива облачной Microsoft

К концу второй декады Microsoft продолжила движение по намеченному пут, тут и реализация Microsoft Hybrid 2.0, и множество новых крупных клиентов, платформа обогатилась возможностями искусственного интеллекта, а также повышен уровень ее надежности, и безопасности.


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