Публічна хмара розміром зі стійку

1 ноября 2023 г., 17:05

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Стартап Oxide Computer оголосив днями про отримання інвестицій у розмірі 44 млн дол. для виведення на ринок своєї розробки - Cloud Computer.

Здавалося б, що нового можна запропонувати у сфері хмар сьогодні, коли хмарна технологія міцно увійшла в повсякденне життя практично всіх, починаючи з домогосподарки й закінчуючи CIO великих корпорацій. З усім тим, компанія Oxide Computer виступила з досить оригінальною ідеєю невеликих програмно-апаратних платформ, які за своєю функціональністю дуже схожі на публічні хмари.

Платформа Oxide Cloud Computer об'єднує обчислювальну платформу, систему зберігання та мережеве обладнання, але однією з найважливіших її складових є вбудоване програмне забезпечення управління. Система спроєктована таким чином, щоб забезпечити роботу адміністратора, аналогічну до взаємодії з публічною хмарою: наприклад, для ініціалізації нових віртуальних машин достатньо лише кількох клацань миші у візуальному інтерфейсі.

Хмарний комп'ютер Oxide займає цілу стійку в ЦОДі. У ній можна розмістити від 16 до 32 санчат - компактних серверів, створених за індивідуальним проєктом. Кожен із них включає 64-ядерний CPU від AMD, 1-терабайтний пул оперативної пам'яті та 32 терабайти NVMe флешпам'яті.

"Ми від самого початку знали, що дизайн на рівні стійки дасть нам змогу змінювати геометрію обчислювальних санчат - ми отримаємо вищу щільність у стійці внаслідок обміну горизонтальних площ на вертикальні", - зізнався співзасновник і головний технічний директор Oxide Браян Кантрілл.

Повністю укомплектована стійка Cloud Computer включає 32 процесори AMD, 35 ТБ ОЗП і близько 1 ПБ флешпам'яті. Також є два вбудованих комутатори, які координують потік даних між різними апаратними компонентами з піковою пропускною спроможністю 6,4 Тбіт/c для кожного.

"Будь-яка людина, яка звикла до ЦОД, зверне увагу на відсутність маси кабелів із холодним входом, які зазвичай розташовуються в передній частині стійки", - пише Кентрілл. "Місткість хмарного комп'ютера Oxide може бути збільшена просто шляхом встановлення нових обчислювальних санчат - нічого не потрібно підключати".

Таким чином, ключовою перевагою Cloud Computer є те, що він обіцяє забезпечити простоту використання, аналогічну публічній хмарі. За словами представників Oxide, налаштування системи займає кілька годин замість тижнів і місяців, необхідних для створення традиційної інфраструктури ЦОД. Вбудоване програмне забезпечення для управління дає змогу користувачам виділяти апаратні ресурси для проєкту за допомогою інтерфейсу "наведи й перетягни" або через інтерфейс прикладного програмування, як це робиться в публічній хмарі.

Oxide пропонує й складніші функції управління. За словами представників компанії, адміністратори можуть встановлювати на створювані віртуальні машини програмні компоненти, наприклад операційні системи. Крім того, можна обмежити обсяг інфраструктури, що виділяється на проєкт, виходячи з бюджетних міркувань.

Що стосується мережевих можливостей, то Oxide надає можливість організації віртуальних машин у так звану VPC, або віртуальну приватну хмару. Це ізольована мережа, яка ізолює ресурси, що знаходяться в ній, від інших частин центру обробки даних компанії. Вбудований міжмережевий екран регулює проходження трафіку між ресурсами в VPC, а також між різними VPC.

Розробники Oxide потурбувалися і про наявність вбудованих програмних засобів контролю флешпам'яті в кожному хмарному комп'ютері на предмет технічних проблем. Якщо твердотілий накопичувач виходить з ладу, програма може перемістити дані, що містяться на ньому, в інші частини системи. Щоб ще більше знизити ризик втрати даних, замовники можуть використовувати вбудовану функцію миттєвого знімка для створення резервних копій інформації та перенесення їх з Cloud Computer на зовнішню інфраструктуру.

Погодьтеся, покладена в основу Cloud Computer ідея досить цікава, причому настільки, що свій внесок у цей стартап зробив навіть інвестиційний фонд Intel, хоча в основу платформи покладено процесори AMD. Втім, Cloud Computer сьогодні перебуває на самому початку свого шляху до успіху. За словами представників Oxide, наразі її обладнання використовується Національною лабораторією штату Айдахо і неназваною "глобальною організацією, що надає фінансові послуги". У найближчі кілька місяців компанія планує поставити ще кілька своїх "хмарних" комп'ютерів кільком клієнтам зі списку Fortune 1000. Компанія Oxide має намір використовувати оголошений нею раунд фінансування в розмірі 44 млн дол. для розширення впровадження своїх систем.

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