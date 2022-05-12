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Провідні країни світу засудили кібератаки росії проти України

12 мая 2022 г., 8:45

У офіційній заяві від імені 27 держав-членів ЄС, а також міжнародних партнерів – США, Канади, Великої Британії, Австралії та інших – йдеться про те, що кібератаки, спрямовані на Україну і на критично важливу інфраструктуру нашої країни, можуть перекинутися на інші країни та спричинити системні наслідки. Все це загрожує і безпеці громадян Європи.

«Європейський Союз, тісно співпрацюючи зі своїми партнерами, розглядає подальші кроки для запобігання, стримування та реагування на таку шкідливу поведінку у кіберпросторі. Європейський Союз і надалі надаватиме скоординовану політичну, фінансову та матеріальну підтримку Україні для посилення її кіберстійкості», – зазначається в документі.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну кількість ворожих кібератак зросла більше ніж удвічі. За даними Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, за 2,5 місяці зафіксовано 551 кібератаку.

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