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Рішення Samsung із підтримкою UFS 4.0 вийдуть на ринок вже літом

11 мая 2022 г., 16:55

Компанія Samsung Electronics анонсувала енергонезалежні системи зберігання даних із підтримкою специфікації UFS 4.0. Вона передбачає подвоєння пропускної спроможності до 23,2 Гбіт/с на лінію в порівнянні з рішеннями стандарту UFS 3.1, які нині використовуються.

Повідомляється, що новинка базується на чіпах V-NAND 7-го покоління і пропрієтарному контролері. Для неї заявлена ​​швидкість послідовного читання до 4200 МБ/с та 2800 МБ/с при послідовному записі.

При габаритах 11×13×1 мм нові пристрої зберігання Samsung вміщують до 1 ТБ.

Очікується, що масове їхнє виробництво стартує у III кв. 2022 року. Зараз компанія «співпрацює з виробниками смартфонів та споживчих пристроїв по всьому світу» та «активно працює над створенням екосистеми для UFS 4.0, щоб стимулювати ринок високопродуктивних мобільних рішень для зберігання даних».

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