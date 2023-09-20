Анонсовано версію Intel Xeon з 288 ядрами, яка зʼявиться у 2024 р.

20 сентября 2023 г., 9:35

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Корпорація Intel на третій щорічній конференції Intel Innovation, оголосити низку нових кремнієвих платформ.

Генеральний директор Intel Пат Гелсінгер ( Pat Gelsinger) презентував нові рішення компанії.

Серед іншого Гелсінгер анонсував наступне покоління процесорів Intel Xeon, які будуть запущені 14 грудня. Він акцентував на том, що чипи Intel Xeon 5-го покоління принесуть у світові центри обробки даних поєднання підвищеної продуктивності і більш швидкої пам’яті при тому ж енергоспоживанні.

Процесор Sierra Forest з ефективними ядрами E, що з’явиться в першій половині 2024 року, забезпечить, як стверджує виробник, у 2,5 рази кращу щільність розміщення в стійці та у 2,4 рази вищу продуктивність на ват порівняно з Xeon 4-го покоління. Intel Sierra Forest Xeon включатиме версію з 288 ядрами, що вдвічі перевищує кількість у раніше анонсованих процесорів.

Чип Granite Rapids з P-ядерною продуктивністю з’явиться одразу після запуску Sierra Forest і запропонує у 2-3 рази кращу продуктивність штучного інтелекту порівняно з Xeon 4-го покоління.

Також компанія стверджує що у 2025 році на технологічному вузлі Intel 18A з’явиться E-ядерний Xeon наступного покоління під кодовою назвою Clearwater Forest.

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