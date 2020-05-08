Процессор AMD Ryzen Pro 4000 нацелен на бизнес-ноутбуки

8 мая 2020 г., 13:10

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Компания AMD официально анонсировала выход новых моделей процессоров Ryzen Pro для ноутбуков бизнес-класса.

Как сообщается, AMD Ryzen Pro 4000 базируются на ядрах Zen 2 и производятся по нормам 7 нм. Их особенностью является расширенные функции безопасности и удаленного управления. В частности в состав чипа входит специализированная подсистема безопасности и доступна функция полного шифрования оперативной памяти. А технология удаленного управления AMD manageability совместима с Microsoft Endpoint Manager для реализации функции облачного управления.

Поскольку новая платформа AMD Ryzen Pro 4000 нацелена на бизнес-сферу, в ней реализован подход AMD Pro Business Ready, который предусматривает ее стабильность на протяжении как минимум 18 месяцев для программной составляющей и в течение 24 месяцев в части доступности процессоров.

В новой линейке Ryzen Pro три модели: четырехъядерный чип Ryzen 3 Pro 4450U, шестиядерный Ryzen 5 Pro 4650U, а также восьмиядерный Ryzen 7 Pro 4750U. Максимальная тактовая частота в режиме разгона может составлять до 4,1 ГГц. Объем кэш-памяти третьего уровня составляет 4 МБ у Ryzen 3 Pro 4450U и 8 МБ у двух других моделей. Чипы оснащены встроенной графикой Vega нового поколения.

По заявлению AMD, новые модели чипов заметно производительнее предыдущего поколения и более эффективны в потреблении энергии. Как отмечается, старшая модель Ryzen 7 Pro 4750U показывает прирост почти в два раза и позволяет создавать решения, которые способны проработать на одном заряде 20 и более часов.

Сообщается, что в первом полугодии 2020 г на платформе AMD Ryzen Pro 4000 должны появиться бизнес-ноутбуки серий HP ProBook и Lenovo ThinkPad.

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