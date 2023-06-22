Про важливість брандмауерів та керування політиками безпеки

22 июня 2023 г., 16:20

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В сучасному цифровому світі, де все вже в мережах, безпека – це питання номер один. Є дуже багато порад стосовно цього і політики брандмауера можна назвати, так би мовити, секретним інгредієнтом для створення бездоганної стратегії безпеки.





Перш за все – керування політиками безпеки дають майже повний контроль і бачення над мережею. А ще вони автоматизують процеси та допомагають дотримуватися правил.





Корпоративні мережі сьогодні – це як салат "Цезар", там все замішане, й нове, й старе. Програми літають не тільки по хмарах, але й по приватним середовищам, по віртуальних машинах, а то й по чомусь, що залишилося ще з часів Novell. А потім ще й користувачі підключаються через інтернет, аутентифікацію виконують через всякі сервіси... Як в цьому усьому розібратись? От тут приходять на допомогу рішення від таких компаній, як Tufin.





Ось деякі поради Tufin стосовно того, як зробити мережі безпечними, враховуючи можливості брандмауерів.





Перш за все – яких типів бувають брандмауери.





Фаєрволи нового покоління (NGFW): ці брандмауери забезпечують захист на периметрі мережі та контролюють підключення N-S (яке вказує на з'єднання між зовнішньою мережею або периметром мережі (N, північ) та внутрішніми мережами (S, південь). Це можуть бути з'єднання між фізичними серверами, віртуальними приватними хмарами (VPC), віртуальними мережами або іншими мережевими сегментами. Підключення N-S забезпечує комунікацію та обмін даними між різними частинами мережі та зовнішнім середовищем.





Брандмауери, що керують доступом E-W> тобто з'єднання між різними елементами або частинами мережі всередині організації або облікового запису хмарної платформи: E - схід, W - захід. У контексті брандмауерів та мережевої безпеки, "E-W" позначає з'єднання між різними серверами, системами, контейнерами, віртуальними машинами або мережевими сегментами всередині організації або хмарного середовища. Це можуть бути з'єднання між вузлами хмарної інфраструктури, відділами мережі або між мікросервісами в контейнерах. З'єднання E-W дозволяє взаємодіяти та обмінюватися даними всередині мережі, забезпечуючи внутрішню комунікацію та функціонування систем та додатків. Ці брандмауери контролюють доступ між різними групами безпеки у хмарі та встановлюють мережеві політики в середовищі Kubernetes.





Наступний тип – брандмауери як послуга у хмарі: це рішення, яке надається у формі послуги в хмарному середовищі, щоб забезпечити безпеку мережі.





Ще є IAM і RBAC: ці брандмауери виконують функції ідентифікації та керують політиками доступу до ідентифікаційних даних.





Служби автентифікації: ці брандмауери визначають, які користувачі мають доступ до різних аспектів програми та забезпечують автентифікацію.

Також треба нагадати про брандмауери рівня операційної системи: ці брандмауери забезпечують ізоляцію між програмами та рівнем операційної системи.





Брандмауери рівня додатків: ці брандмауери включають проксі-сервери, балансувальники навантаження та шлюзи додатків.





І фінально – брандмауери вебдодатків (WAF): ці брандмауери спеціалізуються на захисті вебдодатків від різних видів атак.





Важливо зазначити, що це лише декілька типів брандмауерів, і існує багато інших рішень та назв для забезпечення безпеки мережі.





Автоматизація політик безпеки має кілька переваг. Централізований контроль і видимість політик дозволяють управляти всіма правилами брандмауера в мережі та автоматизувати їх застосування. Це забезпечує узгодженість політик та покращує рівень безпеки. Автоматизація також допомагає уникнути неправильних конфігурацій та забезпечує ефективність в розгортанні та управлінні брандмауерами.





Вилучення політики з експлуатації є ще однією важливим аспектом. Це означає відокремлення застарілої або непотрібної політики з інфраструктури, що дозволяє краще управляти політиками та забезпечує гнучкість управління мережею. Подібно до того, як об’єктноорієнтоване програмування розділяє дані та код, вилучення неактуального «коду» політики з інфраструктури забезпечить підвищену гнучкість і більш комплексне управління.





Централізоване управління політиками дозволяє контролювати тим, хто може спілкуватися з ким і що може спілкуватися з чим, забезпечуючи уніфіковану видимість всієї мережі.





Отже, використання сучасних брандмауерів та автоматизація політик безпеки допомагають забезпечити безпеку мережі та покращити управління цими політиками.





Ну, а в завершення, про продукти Tufin, які стоять на захисті мережевих інфраструктур. Tufin Secure Track - це суперздатний детектив, який наглядає та аналізує стан мережі, допомагаючи розкрити всі секрети безпекового стану. А Tufin Secure Change - дозволить автоматизувати та спростити процеси внесення змін у політики безпеки, щоб управління мережею було миттєвим. Зверніть на них увагу. Але найбільш важливо, щоб керування політиками безпеки було завжди у вашому фокусі.

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