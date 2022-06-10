Перший локальний квантовий комп'ютер кімнатної температури

10 июня 2022 г., 17:05

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Провідний австралійський дослідницький суперкомп’ютерний центр Pawsey Supercomputing Research Center оголосив про встановлення першого в світі квантового комп’ютера, який працює при кімнатній температурі, розташованого в суперкомп’ютерному центрі.





Розроблений німецько-австралійським стартапом Quantum Brilliance, встановлений у стійку діамантовий квантовий «прискорювач» використовує синтетичні алмази для роботи при кімнатній температурі в будь-якому середовищі.





Установка являє собою першу інтеграцію квантових обчислювальних систем у центрі суперкомп’ютерів і буде використовуватися для демонстрації та тестування гібридних моделей квантових і класичних обчислень шляхом поєднання квантового прискорювача з Setonix, новим ультрасучасним суперкомп’ютером HPE Cray від Pawsey.





«Встановлення квантового прискорювача Quantum Brilliance є важливим кроком і яскравим прикладом узгодження з цілями Австралії щодо прискорення квантових досліджень і досягнення реальної цінності, – сказав виконавчий директор Pawsey Марк Стікеллс (Mark Stickells). - Партнерство між Pawsey та Quantum Brilliance відіграє вирішальну роль у демонстрації того, як ми можемо забезпечити масштаби потужності класичних квантових обчислень у спосіб, якого раніше не було в середовищі HPC».





Ендрю Хорслі (Andrew Horsley), генеральний директор Quantum Brilliance, сказав, що установка стала значущим кроком для компанії, яка прагне зробити квантову технологію компактнішою, більш гнучкої та здатною працювати в будь-якому місці.





«Польові випробування демонструють значну цінність ролі HPC у спільній розробці нових квантових технологій для прискорення їх проривів на шляху до інженерії та виробництва», — сказав Хорслі.





Тепер проект буде використовуватися для розробки діагностичного та інженерного рішення для роботи квантового комп’ютера в середовищі HPC, а команди працюватимуть над збором та покращенням даних і циклів технічного обслуговування, демонстрацією класичної та квантової спільної обробки та інтеграцією системи з Setonix.



Pawsey, яка підтримує понад 4000 дослідників у своїй інфраструктурі, використає цю можливість як спосіб допомогти дослідникам запускати алгоритми та стати готовими до квантування.





Марк Стікеллс сказав, що інтеграція квантового прискорювача в архітектуру HPC допоможе дослідникам дізнатися більше про те, як дві системи можуть працювати в тандемі.





«Це створить тестовий стенд, на якому можна буде довести реальні застосування, щоб наші дослідники могли працювати більш ефективно, що дозволить науці та прискорити відкриття, — сказав він. – Ми з нетерпінням чекаємо, що підприємства та дослідники використовують HPC як центр для дослідження нових класичних квантових кодів із використанням Setonix та квантового прискорювача як кроку до майбутнього гібридних обчислень».





Партнерство між Pawsey і Quantum Brilliance демонструє рекомендації від «Зростання австралійської індустрії квантових технологій», дорожньої карти Національного наукового агентства Австралії CSIRO в дії.

Команда Quantum Brilliance встановлює перший квантовий комп'ютер кімнатної температури в Pawsey

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