Перший етап впровадження ERP-системи IT-Enterprise для «Укрпошти» зайняв 9 місяців

25 июля 2022 г., 15:55

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Компанія IT-Enterprise повідомляє про завершення першого етапу впровадження ERP-системи для «Укрпошти». Наразі понад 70% бізнес-процесів в операторі поштового зв’язку переведено в цифровий формат, консолідовано роботу всіх 26 регіональних філій, близько 6000 співробітників підприємства перейшли на роботу в рамках однієї платформи з єдиними наскрізними бізнес-процесами. Розпочато роботу над другим етапом.

У рамках першого етапу повністю автоматизовані процеси закупівель, продажів, управління запасами та договорами, а також ведення бухгалтерського, податкового обліків та казначейські розрахунки. «Укрпошта» перейшла на внутрішній, а також зовнішній – з центральними органами виконавчої влади, партнерами та контрагентами – електронний документообіг.

Були розроблені єдині бізнес-процеси, методики, регламенти, на які перейшли всі філіали та всі функціональні напрямки. Також відбувся перехід від розрізнених баз товарного обліку в єдину базу ERP. На практиці це означає, що тепер можна станом на будь-яку дату, а не лише на кінець тижня/місяця, проаналізувати дані по залишках запасів, розрахункам із контрагентами різних філій та сформувати звіт в «один клік».

Наразі стартував другий етап проєкту, що має на меті провести трансформації процесів управління персоналом, розрахунку заробітної плати, бюджетування, управління автотранспортом та подальшу трансформацію процесів бухгалтерського й податкового обліку, формування консолідованої звітності.

«Зараз вперше за всю історію компанії увесь документообіг перейшов в онлайн, ми проводимо усі закупівлі, відстежуємо усі розрахунки з контрагентами та залишки на складах в режимі реального часу», – відзначив Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти».

«Вперше в Україні цифрова трансформація такого великого підприємства відбулася за 9 місяців. Хоча на початку проєкту ніхто, крім учасників процесу, не вірив в успіх нашої співпраці. Ключовою для позитивних змін стали принципова рішучість менеджменту "Укрпошти"», – додав Олег Щербатенко, СЕО IT-Enterprise.

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