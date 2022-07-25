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Seagate заробила за рік 11,66 млрд дол. проти 10,68 млрд дол. рік тому

25 июля 2022 г., 16:35
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Компанія Seagate Technology надала підсумки за підсумками четвертого кварталу і всього свого 2022 фінансового року.

Виробник задекларував зниження квартальних продажів до 2,63 млрд доларів з тогорічними 3,01 млрд доларів. Аналітики чекали 2,79 млрд дол. Стосовно чистого прибутку - тут зниження з 482 млн до 276 млн дол.

Щодо річних показників, то за 2022 рік Seagate заробила 11,66 млрд дол. проти 10,68 млрд дол. рік тому. Чистий прибуток піднявся з 1,31 млрд дол. до 1,65 млрд дол.

Компанія на продажі HDD заробила 2,41 млрд дол, що на 12% нижче ніж рік тому, тоді як  твердотільних накопичувачів менше на 21% - на 218 млн дол.

У звіті зазначається, що у минулому кварталі був дуже високий попит з боку операторів хмарних послуг на диски об'ємом понад 20 ТБ і до кінця року ці пристрої почнуть домінувати у поставках, витісняючи формат 18 ТБ. Більш того, очікується, що компанія почне постачання накопичувачів у 30 ТБ і більше на протязі  найближчого року.

Seagate через "погіршенням економічних умов у світі" прогнозує дуже обережно наступного кварталу виторг в інтервалах від 2,35 млрд до 2,65 млрд дол. Тоді як експерти кажуть про 3 млрд дол.

Після публікації квартального звіту акції компанії впали більш ніж на 10% через слабкий прогноз.

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