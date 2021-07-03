Печать гибкой носимой электроники для приложений смарт-устройств

3 июля 2021 г., 15:25

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Спрос на гибкую носимую электронику резко вырос в связи с резким ростом интеллектуальных устройств, которые могут обмениваться данными с другими устройствами через Интернет с помощью встроенных датчиков, программного обеспечения и других технологий. Следовательно, исследователи сосредоточились на изучении гибких устройств хранения энергии, таких как гибкие суперконденсаторы (FSC), которые легки и безопасны и просто интегрируются с другими устройствами. FSC имеют высокую удельную мощность и высокую скорость зарядки и разрядки.

Печатная электроника, производство электронных устройств и систем с использованием традиционных методов печати оказались экономичной, простой и масштабируемой стратегией для изготовления FSC. Традиционные методы микропроизводства могут быть дорогими и сложными.

В Applied Physics Reviews от AIP Publishing исследователи из Уханьского университета и Хунаньского университета предоставляют обзор печатных FSC с точки зрения их способности создавать функциональные чернила, разрабатывать электроды для печати и интегрировать функции с другими электронными устройствами.

Печатные FSC обычно производятся путем печати функциональных красок на традиционных органических и неорганических материалах электродов на гибких подложках. Благодаря тонкопленочной структуре эти печатные устройства можно сгибать, растягивать и скручивать до определенного радиуса без потери электрохимической функции.

Кроме того, жесткие компоненты токосъемника суперконденсатора также могут быть заменены гибкими печатными деталями. Различные методы печати, такие как трафаретная печать, струйная печать и 3D-печать, хорошо зарекомендовали себя для изготовления печатных FSC.

«Разработка миниатюрных гибких и плоских высокопроизводительных электрохимических накопителей энергии является насущной необходимостью для содействия быстрому развитию портативных электронных устройств в повседневной жизни, - сказал автор Ву Вэй (Wu Wei). - Мы можем представить, что в будущем мы сможем использовать любой принтер в нашей жизни и можем напечатать суперконденсатор для зарядки мобильного телефона или смарт-браслета в любое время».

Исследователи обнаружили, что для составов чернил для печати необходимо соблюдать два принципа. Во-первых, при выборе компонентов чернил жизненно важно включать меньше неэффективных добавок, больше проводящих связующих и отличных материалов для дисперсионных электродов. Во-вторых, чернила должны иметь подходящую вязкость и хорошие реологические свойства для получения отличных отпечатков.

Функциональные материалы, пригодные для печати, такие как графен и псевдоемкостные материалы, являются хорошими основными компонентами печатных суперконденсаторов.

Поскольку печатная электроника предлагает преимущество гибкости и низкой стоимости, ее можно использовать для производства солнечных элементов, гибких OLED-дисплеев, транзисторов, RFID-меток и других интегрированных интеллектуальных устройств. Это открывает возможности для многих других приложений, включая интеллектуальный текстиль, интеллектуальную упаковку и интеллектуальные этикетки.



Печатный гибкий суперконденсатор с индивидуальными рисунками



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