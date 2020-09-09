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Операторы связи и власти Киевской области объединяют усилия для развития мобильного интернета

9 сентября 2020 г., 14:15

Операторы связи и власти Киевской области объединяют усилия для развития мобильного интернета

Меморандум о сотрудничестве между «Киевской областной госадминистрацией», украинской ассоциацией операторов связи «Телас», мобильными операторами «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell подписан 8 сентября с целью ускорения развития на территории Киевской области качественной мобильной связи и широкополосного доступа к сети Интернет.

В частности, стороны планируют объединить усилия в таких направлениях:

  • Покрытие мобильной связью 3G и 4G Киевской области, как в сельской местности, так и на автодорогах;
  • Определение возможностей государственно-частного партнерства в развитии мобильного широкополосного доступа в Интернет в Киевской области;
  • Обеспечение доступа мобильных операторов к объектам инфраструктуры на территории Киевской области при строительстве мобильных сетей.

Отметим, что Киевская область – один из крупнейших регионов Украины, с населением более 2 млн человек.


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