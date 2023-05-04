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Онлайн-курс «Основи AI» від Google допоможе українцям опанувати перспективну технологію

4 мая 2023 г., 13:25
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Google запускає в Україні новий онлайн-курс «Основи AI», аби допомогти українцям як із досвідом у технічних спеціальностях, так і без досвіду, здобути практичні навички використання AI (artificial intelligence – штучного інтелекту, скорочено ШІ) та ML (machine learning – машинного навчання) та отримати можливість застосовувати їх одразу під час навчання. «Google Україна» реалізує цю програму в партнерстві з «Міністерством цифрової трансформації України», «Офісом з розвитку підприємництва та експорту», національним проєктом із розвитку підприємництва «Дія.Бізнес» та Projector Institute.

Штучний інтелект створює величезні можливості для посилення бізнесів. ШІ може зробити значний внесок у підвищення ефективності роботи в багатьох галузях, таких як маркетинг, фінанси, торгівля, готельно-ресторанний бізнес і багато інших. Окрім того, розвиток штучного інтелекту відкриває нові перспективи для спеціалістів в таких галузях, як обробка даних та аналіз. Тому Google прагне надати українцям практичні навички, необхідні для використання штучного інтелекту та машинного навчання задля розвитку як свого бізнесу, так й особистого розвитку.

Програма побудована за принципом від простого до більш комплексного. Спочатку на лекціях та воркшопах учасники будуть вивчати, що таке штучний інтелект і для чого він потрібен. Після цього вони дізнаються про готові рішення на основі ШІ, які можна застосовувати навіть без будь-яких попередніх знань кодування. Нарешті, програма завершиться поглибленим вивченням стратегій впровадження машинного навчання в компанії та побудови технічної команди для підтримки таких зусиль.

Курс «Основи AI» триватиме чотири тижні: з 16 травня по 8 червня 2023 року.

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