Обличчям до свободи

3 января 2025 г., 17:05

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Історія знає багато імен учених, які йшли на небезпечні експерименти заради загального блага. Так, епідеміологи Ілля Мечников та Микола Гамалея ставили на собі досліди з холерою, довівши, що прийом бацил усередину має дію профілактичного щеплення. Блогер-історик Віталій Дрібниця (aka Vox Veritatis) щодня виходить у чат-рулетку для спілкування із «зайвохромосомними». На тлі просвітництва проявляється інша роль його діяльності – ненавмисного соціологічного дослідження. З численних діалогів добре видно, як імперскість розчиняє в собі національну ідентичність: ті, хто вважає себе етнічним татарином, бурятом, ерзя ще можуть згадати, як їхньою мовою буде «хліб», але геть не пам'ятають як буде «свобода».

Вільне підприємництво виконує важливу соціальну функцію щеплення від проявів будь-яких утисків. Здорову людину мають відлякувати прояви монополізації на кшталт «один гіпервізор, одна хмара, один замовник». Без перебільшення, апаратчики перетворилися на найбільшого замовника IT-обладнання. Неприродно, коли у воюючій країні найактивнішими у оновленні інформаційних систем є непричетні до виконання оборонних замовлень банки, другорядні міністерства, комунальні підприємства. Держава, що пригнічує бізнес, перерозподілячи податки на користь наглядачів та регуляторів, нежиттєздатна.

Добре б, у цьому році скоротилося поголів'я номенклатурних утриманців на бюджеті. Хоча бюджетні хвилі заколискують багатьох підприємців («гроші не пахнуть»), побажаємо колегам загострення нюху: деякі гроші смердять.

«Свобода - це коли забуваєш по-батькові у тирана, а своя слина смачніше дарів пророка, і хоча твій мозок скрутило, мов ріг барана, не сльозить нітрохи ясно-блакитне око».

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