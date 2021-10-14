О трендах построения SSD

14 октября 2021 г., 12:05

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Компания Wilk Elektronik провела презентацию своих новых продуктов, на которой также познакомила с ближайшими перспективами развития твердотельных накопителей.

Продукты под TM Goodram хорошо известны в нашей стране, и мы уже не раз останавливались на истории компании Wilk Elektronik, которой она принадлежит. Поэтому не буду останавливаться на этом, в лишь напомню, что в начале 2021 года этому польскому производителю модулей памяти и твердотельных накопителей исполнилось 30 лет. Как сообщил в своем выступлении на посвященной презентации новинок пресс-конференции Евгений Галицкий, представитель в Украине Wilk Elektronik, компания наращивает инвестиции в расширение своего производства. В результате должна удвоиться совокупная площадь офисных, производственных и складских помещений.



И еще хотелось остановиться на одном факте, заявленном в бизнес-разделе презентации: на нашу страну в 2021 году пришлось около 18% сбыта продуктов Goodram, тогда как в 2020 г этот показатель составлял 14%. Как заверил Евгений Галицкий, производитель намерен и в дальнейшем наращивать обороты на украинском рынке.



На пресс-конференции прошла первая публичная демонстрация в нашей стране новинки – модулей оперативной памяти со светодиодной подсветкой IRDM RGB DDR4. Стоит отметить, что под брендом IRDM компания выпускает решения, ориентированные на игровой рынок. Поэтому появление в этой линейке таких устройств стало вполне логичным шагом.

О самих модулях можно коротко рассказать, что они содержат чипы производства Micron, которые способны обеспечить режим работы с таймингом 18-22-22 на частоте 3600 МГц. Модуль оснащен черным радиатором, который выполнен из сплава алюминия и магния. Для подсветки используются 8 светодиодов, управление которыми совместимо с пакетами всех ведущих производителей материнских плат, включая ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock. Первоначально модули поступят в продажу в наиболее популярной на данный момент комплектации 2x8 Гб 3600 МГц. Однако в скором времени появятся варианты и с другой емкостью и частотой.

На презентации были также представлены карты памяти microSD UHS-I U3, скоростные характеристики которых позволили получить сертификацию A2 для запуска мобильных приложений. Для новинок заявлена скорость чтения до 170 МБ/с. Они будут предлагаться в вариантах емкости 32, 64, 128, 256, 512 ГБ.

Сегмент портативных SSD является одним из приоритетных направлений бизнеса компании. Она недавно выпустила новый твердотельный накопитель HX100, заключенный в стильный алюминиевый корпус. Устройство доступно в диапазоне от 256 ГБ до 1 ТБ, для него заявлена трехлетняя гарантия при показателе TBW3.



Еще одна интересная новинка – флеш-накопитель в корпусе с антибактериальными свойствами, что достигается благодаря содержанию в нем ионов серебра. Новинка с интерфейсом USB 3.0 Type A предлагается в вариантах объема 16, 32, 64 и 128 ГБ.



В пресс-конференции принял участие и эксперт из штаб-квартиры Wilk Elektronik Шимон Ендрысик, рассказавший о линейке твердотельных накопителей компании. Наиболее интересный раздел его выступления был посвящен трендам рынка клиентских SSD. Он сообщил, что в ближайшее время подавляющая доля этих устройств будет выпускаться на базе чипов 3D TLC. Но постепенно будут наращивать свое присутствие технологии 3D QLC и 3D Xpoint, но даже к концу следующего года на них совокупно будет приходиться не более 5%.



А вот с интерфейсом SATA можно будет фактически попрощаться уже окончанию 2022 года. При этом доминирующим в ближайшие пару лет будет PCIe 3, который лишь немного сможет потеснить PCIe 4.

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