О тенденциях цифровизации на базе 5G

5 июля 2021 г., 16:05

0

Tweet

Технология связи нового поколения пока только разворачивается в мире, но уже появились оценки ее влияния на бизнес.

В своем ключевом докладе, приуроченном к открытию выставки Mobile World Congress 2021, глава компании ZTE Сюй Цзыян (Xu Ziyang) привел интересные данные о влиянии внедрения 5G на собственных мощностях. Дело в том, что интеллектуальное производство оборудования для сетей 5G, созданное компанией в Нанкине, активно использует эту технологию. Здесь, благодаря полному охвату сетей 5 G и внедрению периферийных вычислений с множественным доступом (MEC), задействовано 10 типовых прикладных систем на базе 5G , которые необходимы для реализации интеллектуального производства, включая электро-робокар с использованием облачных вычислений, машинное зрение с разрешением 8K, облачный ПЛК, интеллектуальное хранилище, промышленные носимые устройства, цифровые двойники и средства контроля на объекте. В результате, численность персонала уменьшилась на 40%, уровень дефектности снизился на 20%, длительность производственного цикла сократилась на 30%, а производственная эффективность повысилась на 40%. Согласитесь, впечатляющие успехи.

Глава ZTE также остановился на некоторых трендах, которые наметились уже на первой стадии разворачивания 5G. Среди них, конечно же, стоит упомянуть расширение границ восприятия и создание безграничных возможностей для людей. Граница между цифровым и физическим мирами постепенно размывается благодаря внедрению новых сетей и облачных сервисов. Умный дом облегчает нашу жизнь. Используя очки или шлем дополненной/виртуальной реальности, мы можем наслаждаться эффектом погружения в атмосферу путешествий, игр, спортивных соревнований и концертов, находясь у себя дома в комфортных условиях. С помощью дронов мы можем расширить свое зрительное восприятие. Благодаря таким сферам применения, как автономное вождение, машинное зрение, автоматизированная добыча полезных ископаемых и спасательные роботы, наша жизнь становятся еще более защищенной.

Второе — это преодоление цифрового неравенства, направленное на достижение целей устойчивого развития во всем мире. Например, телемедицина на базе 5G позволяет врачам и специалистам диагностировать пациентов дистанционно, обеспечивая последним мгновенный доступ к высококачественным медицинским ресурсам. Репортеры могут общаться с клиентами лицом к лицу с использованием голографической технологии. Дистанционное обучение обеспечивает равные образовательные возможности для регионов, находящихся на различных этапах развития. Фиксированный беспроводной доступ на базе 5G позволяет оперативно предоставлять услуги широкополосной связи в некоторых районах с ограниченной инфраструктурой. Люди могут работать из дома так же эффективно, как и в офисе. А с помощью технологии 5G Air-To-Ground пассажиры пользуются услугами во время полета так же бесперебойно, как и на земле. Так 5G сокращает расстояние между людьми и сближает сердца, что ведет к формированию более гармоничного общества.

В сфере производства также был отмечен интересный тренд. Ключом к цифровой трансформации сотен тысяч элементов вертикально интегрированных структур, несомненно, является их «управляемость данными». Таким образом, ориентация на вычисления уступила место ориентации на данные. При наличии такого понимания цифровой фундамент, играющий важную роль, должен непрерывно совершенствоваться с точки зрения «повсеместного широкополосного доступа», «полной информатизации» и «многомерной конвергенции». Помимо этого, будут расширяться новые рынки и обеспечиваться устойчивое развитие бизнеса.

В эпоху сочетания Интернета вещей и искусственного интеллекта ( AIoT ) наблюдается резкое увеличение объемов и разнообразия данных. В то же время обработка данных усложняется с введением искусственного интеллекта, например, алгоритмов глубокого обучения. Централизованные вычислительные мощности уже не имеют превосходства с точки зрения безопасности и эффективности. Напротив, синергетический эффект взаимодействия облачных и периферийных терминалов считается панацеей от этой головной боли. Учитывая разницу в емкости между облачными, периферийными и терминальными системами, а также расширенную оптимизацию программного обеспечения, аппаратных средств и чипсетов, чувствительная к нагрузке гиперконвергенция становится ключом к инфраструктуре, гарантирующей масштабируемость, гибкость и быструю итерацию.

Это приводит к конвергенции облака и сети, конвергенции программного и аппаратного обеспечения, конвергенции искусственного интеллекта, а также к усилению внутренней безопасности.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!