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Евгений Куликов

«Нездоланний» qwerty

23 ноября 2021 г., 15:15
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Розробник додатку для керування паролями NordPass представив чергове щорічне дослідження 200 найпоширеніших паролів, що у 2021 році охопило 50 різних країн. Найпопулярнішим паролем в Україні став «qwerty». Цікаво, що ми єдина з проаналізованих країн, де ця комбінація є найбільш використовуваною.

Перші 20 найпоширеніших паролів в Україні:

  1. qwerty
  2. 123456
  3. 123456789
  4. 1234567890
  5. 12345678
  6. qwerty123
  7. qwertyuiop
  8. 1234567
  9. password
  10. 1qaz2wsx
  11. 987654321
  12. zxcvbnm
  13. qazwsx
  14. 1234qwer
  15. qwe123
  16. 12345
  17. samsung
  18. 12345qwert
  19. 1q2w3e
  20. asdfghjkl

Україна – одна з небагатьох країн, яка має на першому місці відмінний пароль – «qwerty», тоді як у 43 з 50 країн, які аналізувалися, на першому місці був пароль «123456». В Індії на першому місці було слово «password», в Індонезії, Португалії, Іспанії і Таїланді – «12345», а в Україні – «qwerty».

В цілому ж, список українських паролів має схожі тенденції з іншими країнами. Цифрові паролі були дуже популярними в Україні, як і в багатьох інших країнах. Наприклад, «123456», «123456789», і т.д.

Крім того великий вплив на Топ 200 в Україні мали слова, що асоціюються з розвагами, або виражають позитив, а також імена.

Дослідження NordPass також демонструє, наскільки слабкими є найпоширеніші паролі, вказуючи на час, потрібний хакеру для злому такого пароля. Хоча цей показник є орієнтовним та залежить від різних технологічних аспектів, він добре демонструє, наскільки слабкими є поширені та прості паролі. В цілому, в Україні 135 паролів з 200 можуть бути зламані менше ніж за секунду. Це становить 67,5%, тоді як у світі цей показник становить 84,5%.

«На жаль, паролі стають все слабшими, а люди досі не дотримуються відповідної гігієни паролів, – каже Йонас Каркліс (Jonas Karklys), генеральний директор компанії NordPass. – Важливо розуміти, що паролі – це ворота до нашого цифрового життя, й оскільки ми проводимо все більше часу онлайн, турбота про нашу кібербезпеку стає надзвичайно важливою».

Ось декілька простих порад для покращення гігієни паролів.

  • Якщо ви виявили свій пароль у Топ200, потурбуйтеся про те, щоб змінити його на унікальний та сильний. В ідеалі, скористайтеся генератором паролів онлайн або додатком для керування паролями, щоб створити дійсно складний пароль;
  • Зберігайте свої паролі у додатку керування паролями. Сьогодні середньостатистична людина має приблизно 100 облікових записів, а тому запам’ятати всі паролі, якщо вони дійсно унікальні та складні, просто неможливо. Керування паролями – гарне рішення для цього, але переконайтеся, що ви користуєтесь надійним, в ідеалі, стороннім постачальником, якому можна довіряти;
  • Використовуйте багатофакторну аутентифікацію. Чи то біометрична аутентифікація, телефонне повідомлення або фізичний ключ, завжди корисно мати додатковий рівень безпеки поверх вашого пароля.

«Нездоланний» qwerty

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