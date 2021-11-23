«Нездоланний» qwerty

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Розробник додатку для керування паролями NordPass представив чергове щорічне дослідження 200 найпоширеніших паролів, що у 2021 році охопило 50 різних країн. Найпопулярнішим паролем в Україні став «qwerty». Цікаво, що ми єдина з проаналізованих країн, де ця комбінація є найбільш використовуваною.
Перші 20 найпоширеніших паролів в Україні:
- qwerty
- 123456
- 123456789
- 1234567890
- 12345678
- qwerty123
- qwertyuiop
- 1234567
- password
- 1qaz2wsx
- 987654321
- zxcvbnm
- qazwsx
- 1234qwer
- qwe123
- 12345
- samsung
- 12345qwert
- 1q2w3e
- asdfghjkl
Україна – одна з небагатьох країн, яка має на першому місці відмінний пароль – «qwerty», тоді як у 43 з 50 країн, які аналізувалися, на першому місці був пароль «123456». В Індії на першому місці було слово «password», в Індонезії, Португалії, Іспанії і Таїланді – «12345», а в Україні – «qwerty».
В цілому ж, список українських паролів має схожі тенденції з іншими країнами. Цифрові паролі були дуже популярними в Україні, як і в багатьох інших країнах. Наприклад, «123456», «123456789», і т.д.
Крім того великий вплив на Топ 200 в Україні мали слова, що асоціюються з розвагами, або виражають позитив, а також імена.
Дослідження NordPass також демонструє, наскільки слабкими є найпоширеніші паролі, вказуючи на час, потрібний хакеру для злому такого пароля. Хоча цей показник є орієнтовним та залежить від різних технологічних аспектів, він добре демонструє, наскільки слабкими є поширені та прості паролі. В цілому, в Україні 135 паролів з 200 можуть бути зламані менше ніж за секунду. Це становить 67,5%, тоді як у світі цей показник становить 84,5%.
«На жаль, паролі стають все слабшими, а люди досі не дотримуються відповідної гігієни паролів, – каже Йонас Каркліс (Jonas Karklys), генеральний директор компанії NordPass. – Важливо розуміти, що паролі – це ворота до нашого цифрового життя, й оскільки ми проводимо все більше часу онлайн, турбота про нашу кібербезпеку стає надзвичайно важливою».
Ось декілька простих порад для покращення гігієни паролів.
- Якщо ви виявили свій пароль у Топ200, потурбуйтеся про те, щоб змінити його на унікальний та сильний. В ідеалі, скористайтеся генератором паролів онлайн або додатком для керування паролями, щоб створити дійсно складний пароль;
- Зберігайте свої паролі у додатку керування паролями. Сьогодні середньостатистична людина має приблизно 100 облікових записів, а тому запам’ятати всі паролі, якщо вони дійсно унікальні та складні, просто неможливо. Керування паролями – гарне рішення для цього, але переконайтеся, що ви користуєтесь надійним, в ідеалі, стороннім постачальником, якому можна довіряти;
- Використовуйте багатофакторну аутентифікацію. Чи то біометрична аутентифікація, телефонне повідомлення або фізичний ключ, завжди корисно мати додатковий рівень безпеки поверх вашого пароля.
Захист від кібератак у новому віртуальному світі
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