«Нездоланний» qwerty

23 ноября 2021 г., 15:15

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Розробник додатку для керування паролями NordPass представив чергове щорічне дослідження 200 найпоширеніших паролів, що у 2021 році охопило 50 різних країн. Найпопулярнішим паролем в Україні став «qwerty». Цікаво, що ми єдина з проаналізованих країн, де ця комбінація є найбільш використовуваною.

Перші 20 найпоширеніших паролів в Україні:

qwerty 123456 123456789 1234567890 12345678 qwerty123 qwertyuiop 1234567 password 1qaz2wsx 987654321 zxcvbnm qazwsx 1234qwer qwe123 12345 samsung 12345qwert 1q2w3e asdfghjkl

Україна – одна з небагатьох країн, яка має на першому місці відмінний пароль – «qwerty», тоді як у 43 з 50 країн, які аналізувалися, на першому місці був пароль «123456». В Індії на першому місці було слово «password», в Індонезії, Португалії, Іспанії і Таїланді – «12345», а в Україні – «qwerty».

В цілому ж, список українських паролів має схожі тенденції з іншими країнами. Цифрові паролі були дуже популярними в Україні, як і в багатьох інших країнах. Наприклад, «123456», «123456789», і т.д.

Крім того великий вплив на Топ 200 в Україні мали слова, що асоціюються з розвагами, або виражають позитив, а також імена.

Дослідження NordPass також демонструє, наскільки слабкими є найпоширеніші паролі, вказуючи на час, потрібний хакеру для злому такого пароля. Хоча цей показник є орієнтовним та залежить від різних технологічних аспектів, він добре демонструє, наскільки слабкими є поширені та прості паролі. В цілому, в Україні 135 паролів з 200 можуть бути зламані менше ніж за секунду. Це становить 67,5%, тоді як у світі цей показник становить 84,5%.

«На жаль, паролі стають все слабшими, а люди досі не дотримуються відповідної гігієни паролів, – каже Йонас Каркліс (Jonas Karklys), генеральний директор компанії NordPass. – Важливо розуміти, що паролі – це ворота до нашого цифрового життя, й оскільки ми проводимо все більше часу онлайн, турбота про нашу кібербезпеку стає надзвичайно важливою».

Ось декілька простих порад для покращення гігієни паролів.

Якщо ви виявили свій пароль у Топ200, потурбуйтеся про те, щоб змінити його на унікальний та сильний. В ідеалі, скористайтеся генератором паролів онлайн або додатком для керування паролями, щоб створити дійсно складний пароль;

Зберігайте свої паролі у додатку керування паролями. Сьогодні середньостатистична людина має приблизно 100 облікових записів, а тому запам’ятати всі паролі, якщо вони дійсно унікальні та складні, просто неможливо. Керування паролями – гарне рішення для цього, але переконайтеся, що ви користуєтесь надійним, в ідеалі, стороннім постачальником, якому можна довіряти;

Використовуйте багатофакторну аутентифікацію. Чи то біометрична аутентифікація, телефонне повідомлення або фізичний ключ, завжди корисно мати додатковий рівень безпеки поверх вашого пароля.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі