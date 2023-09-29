На заводі Intel в Ірландії розгорнуто масове виробництво на базі EUV

29 сентября 2023 г., 17:35

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Корпорація Intel оголосила про старт випуску рішень на базі технологічного процесу Intel 4 з використанням екстремального ультрафіолету (EUV), що є першим застосуванням EUV у великосерійному виробництві (HVM) у Європі. Ця подія відкриває майбутнє для таких продуктів, як процесори Intel Core Ultra (кодова назва Meteor Lake), які прокладуть шлях до створення ПК зі штучним інтелектом, а також процесори Intel Xeon майбутнього покоління, які з'являться у 2024 році та будуть вироблятися на технологічному вузлі Intel 3



Технологія EUV, що використовується на виробництві Intel 4, широко застосовується в передових напівпровідникових технологічних вузлах, що забезпечують роботу найвибагливіших обчислювальних програм, таких як штучний інтелект (AI), сучасні мобільні мережі, автономне водіння, нові центри обробки даних та хмарні програми. Заявлено, що EUV відіграє найважливішу роль у досягненні Intel поставленої мети - створити п'ять вузлів за чотири роки та повернути собі лідерство в галузі технологічних процесів до 2025 року.



"Я пишаюся командою Intel, а також нашими замовниками, постачальниками та партнерами, які разом з нами працювали над тим, щоб втілити цей момент у життя та повернути нам лідерство в галузі технологічних процесів", - сказав Пет Гелсінгер, генеральний директор Intel. "Кремнієвий острів завжди був основою нашої довгострокової стратегії, і сьогоднішнє відкриття Fab 34 сприяє досягненню мети ЄС зі створення більш стійкого та стабільного ланцюжка постачання напівпровідників".



Відкриття заводу Fab 34 у Лейксліпі (Ірландія) у поєднанні з планованим підприємством Intel з виробництва пластин у Магдебурзі (Німеччина) та складально-випробувальним комплексом у Вроцлаві (Польща) дозволить створити в Європі перший у своєму роді ланцюжок створення вартості для передового напівпровідникового виробництва. Європі як батьківщині галузей, що знаходяться в авангарді технологій - штучного інтелекту, телекомунікацій, центрів обробки даних, автомобілебудування та інших, - необхідний стійкий ланцюжок постачання передових напівпровідників. Intel прагне допомогти Європі реалізувати свої технологічні амбіції та, своєю чергою, створити глобальний ланцюжок постачань напівпровідників, який буде стійким і географічно збалансованим.



"Ірландські підрозділи Intel є наріжним каменем нашої глобальної виробничої присутності та важливою частиною побудови наскрізного ланцюжка створення вартості напівпровідникової продукції в Європі", - сказав Кейван Есфарджані, виконавчий віцепрезидент та директор з глобальних операцій Intel. "Ми продовжуємо розвивати наші інвестиції у розмірі 17 млрд євро, і цей крок є важливою віхою та перемогою для нашого ірландського підрозділу, оскільки він дозволяє впровадити новітню технологію Intel 4 з використанням EUV на Fab 34, в Ірландії та Європі".



Д-р Енн Келлехер, виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер з розвитку технологій корпорації Intel, зазначила: "Ця знаменна подія для Intel та всієї напівпровідникової промисловості в цілому. Передача технологічного процесу Intel 4 у великосерійне виробництво в Ірландії - це гігантський крок на шляху до створення передового виробництва в Європі та величезний момент для наших груп розробників технологій в Орегоні”.



Розробка технологічного процесу та ранні HVM за технологією Intel 4, що забезпечує значне підвищення продуктивності, енергоефективності та щільності транзисторів у порівнянні з більш ранніми технологіями, проводилися на дослідно-конструкторському заводі Intel в Орегоні.



"Відкриття Fab 34 - це ще один історичний день для Intel та для команди компанії в Ірландії. З моменту своєї появи тут у 1989 році Intel була ядром промислового розвитку нашої країни, і сьогодні компанія знову демонструє свою відданість передовим технологіям в Ірландії", - сказав Лео Варадкар, ірландський міністр фінансів. "Ця подія відбувається в переломний для галузі момент, коли Європа створює передумови для збільшення потужностей з виробництва напівпровідників. Ми з нетерпінням чекаємо на ту роль, яку Ірландія може зіграти в реалізації амбіцій регіону".

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