Реєстратори закликають клієнтів дерусифікувати доменні зони українських міст

29 сентября 2023 г., 16:35

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Триває інформаційна кампанія, яку ініціював хостинг-провайдер та реєстратор доменів Cityhost.ua, за підтримки адміністратора національної доменної зони UA ТОВ «Хостмайстер». Вона покликана підвищити кількість реєстрацій у міських доменних зонах транслітерованих з української мови, а не з російської. Ця проблема розповсюджена в укрнеті – досі використовується вісім міських зон з русифікованими варіантами: kharkov.ua, chernigov.ua, rovno.ua тощо. Одна з причин цієї ситуації полягає в тому, що російськомовні зони почали працювати набагато раніше, і тому більш відомі та звичні для користувачів.

«Замислитися над проблемою нас змусила статистика, з якою ми постійно працюємо як доменний реєстратор, – розповідає Олег Рівтін, CEO Cityhost.ua та ініціатор акції. – Адже в російськомовному варіанті kiev.ua і досі існує майже 40 тис. сайтів, у той час, як на початок акції сучасний домен kyiv.ua мав усього 2700 імен. Це колосальний розрив, який викликає подив після 32 років Незалежності. Тому ми вирішили говорити про це, долучати інших учасників ринку та пропонувати спільні дії для виправлення ситуації. На щастя, колеги нас підтримали, і всі ми разом запустили масштабну всеукраїнську акцію з великою кількістю активностей».

Для кращої мотивації користувачів реєстратори також істотно знизили ціни на правильні україномовні зони, де паралельно працюють домени, транслітеровані з російської мови. Зараз столична зона, наприклад, налічує вже понад 4000 доменів – і це всього за два місяці акції.

Багато хто не замислювався про те, що адреса kiev.ua – це відбиток мовної окупації росії. А хтось навіть і не знав, що можна зареєструвати україномовну версію kyiv.ua і перенести на неї сайт, не втрачаючи читачів, завдяки переадресації.

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