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APC оновлює лінійку джерел безперебійного живлення Easy UPS On-Line SRV

28 февраля 2025 г., 15:35
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APC оновлює лінійку джерел безперебійного живлення Easy UPS On-Line SRV

APC by Schneider Electric анонсувала оновлення модельного ряду джерел безперебійного живлення Easy UPS On-Line SRV потужністю від 1 до 3 кВА, інформує компанія МУК. Нові моделі з подвійним перетворенням є універсальними якісними недорогими ДБЖ для малого та середнього бізнесу, призначені для роботи в широкому діапазоні вхідної напруги та в умовах нестабільного електроживлення.

Новинки мають покращені технічні характеристики, зокрема, підтримують діапазон навантажень від 1 до 10 кВА. Коефіцієнт потужності моделей збільшено з 0.8 до 0.9, а для моделі 3 кВА ККД збільшено з 88 до 90%. Використання зовнішніх акумуляторних батарей (до чотирьох) надає ДБЖ збільшений час роботи. Передбачені варіанти встановлення у стійку та вежу, що забезпечує гнучке налаштування пристроїв. Додана функція аварійного відключення живлення (EPO) – вона дозволяє віддалено відключати ДБЖ та інше супутнє обладнання у разі пожежі або будь-якої позаштатної ситуації. Всі моделі оснащені дисплеєм, що полегшує налаштування та керування.

Також варто відзначити програмне забезпечення PowerChute Serial Shutdown, яке здійснює плавне автоматичне відключення серверів і робочих станцій за допомогою послідовних або USB-кабелів і допомагає запобігти пошкодженню даних і дорогим збиткам обладнання. Є можливість встановити додаткову картку мережного керування, яка підтримує мережевий моніторинг Easy UPS On-Line.

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