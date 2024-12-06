Broadcom постачає першу в галузі технологію 3,5D F2F для процесорів AI XPU

6 декабря 2024 г., 14:35

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Компанія Broadcom оголосила про випуск платформної технології 3.5D eXtreme Dimension System in Package (XDSiP), що дає змогу замовникам споживчого AI розробляти користувацькі прискорювачі (XPU) нового покоління. 3,5D XDSiP об'єднує понад 6000 мм² кремнію і до 12 стеків пам'яті з високою пропускною спроможністю (HBM) в одному пристрої, забезпечуючи високоефективні обчислення з низьким енергоспоживанням для AI в масштабі. Зазначається, Broadcom досягла значної віхи, розробивши та випустивши перший у галузі 3,5D XPU Face-to-Face (F2F).



Величезна обчислювальна потужність, необхідна для навчання генеративних AI-моделей, спирається на масивні кластери зі 100 тис. і 1 млн XPU. Ці XPU вимагають дедалі складнішої інтеграції обчислень, пам'яті та можливостей вводу-виводу для досягнення необхідної продуктивності за мінімального енергоспоживання та вартості. Традиційні методи, такі як закон Мура і масштабування техпроцесу, насилу справляються з цими вимогами. Тому передова інтеграція «система в корпусі» (SiP) стає вирішальним фактором для XPU нового покоління. За останнє десятиліття інтеграція 2.5D, що передбачає об'єднання декількох чиплетів площею до 2500 мм² кремнію і модулів HBM до 8 HBM на інтерпозері, довела свою цінність для розробки XPU. Однак у міру появи нових і дедалі складніших LLM їхня підготовка вимагає тривимірного укладання кремнію для поліпшення розмірів, потужності та вартості. Таким чином, 3,5D-інтеграція, що поєднує 3D-укладання кремнію з 2,5D-упакуванням, може стати технологією вибору для наступного покоління XPU в найближче десятиліття.

Платформа Broadcom 3.5D XDSiP забезпечує значне підвищення щільності міжз'єднань і енергоефективності порівняно з підходом Face-to-Back (F2B). Інноваційне укладання F2F безпосередньо з'єднує верхні металеві шари верхньої та нижньої матриць, що забезпечує щільне і надійне з'єднання з мінімальними електричними перешкодами та винятковою механічною міцністю. Платформа Broadcom 3.5D містить IP-технології та запатентований потік проєктування для ефективної корекції під час побудови 3D-стекінгу матриць для силових, тактових і сигнальних міжз'єднань.



Серед ключових переваг 3,5D XDSiP від Broadcom відзначаються:



Підвищена щільність міжз'єднань: Досягається 7-кратне збільшення щільності передавання сигналів між складеними матрицями, як порівняти з технологією F2B.



Чудова енергоефективність: 10-кратне зниження енергоспоживання в інтерфейсах між матрицями завдяки використанню 3D HCB замість планарних PHY між матрицями.



Скорочення затримок: Мінімізація затримок між компонентами обчислень, пам'яті та введення-виведення в 3D-стеку.



Компактний формфактор: Дозволяє зменшити розміри інтерпозерів і корпусів, що призводить до зниження витрат і поліпшення деформації корпусів.



Провідний 3,5D XPU Broadcom F2F об'єднує чотири обчислювальні матриці, одну матрицю вводу-виводу і шість модулів HBM, використовуючи передові технологічні вузли TSMC і технології пакування 2,5D CoWoS. Власна технологія проєктування і методологія автоматизації Broadcom, заснована на стандартних інструментах, забезпечили успіх першого етапу, попри величезну складність чіпа. 3.5D XDSiP продемонстрував повну функціональність і виняткову продуктивність критично важливих IP-блоків, включно з високошвидкісними SerDes, інтерфейсами пам'яті HBM і між пластинчастими з'єднаннями. Це досягнення підкреслює досвід Broadcom у розробці та тестуванні складних 3,5D інтегральних схем.



«Удосконалене пакування має вирішальне значення для кластерів XPU наступного покоління, оскільки ми виходимо за рамки закону Мура. У тісній співпраці з нашими клієнтами ми створили платформу 3,5D XDSiP на основі технологій та інструментів від TSMC і партнерів з EDA», - говорить Френк Остоїч (Frank Ostojic), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу ASIC-продуктів Broadcom. «Завдяки вертикальному укладанню компонентів чіпа платформа Broadcom 3.5D дає змогу розробникам чіпів поєднувати потрібні технологічні процеси для кожного компонента, зменшуючи водночас розміри інтерпозера та пакування, що призводить до значного підвищення продуктивності, ефективності та вартості».



«TSMC і Broadcom тісно співпрацювали протягом останніх кількох років, щоб об'єднати найпередовіші логічні процеси TSMC і технології 3D-укладання чіпів із досвідом Broadcom у сфері проєктування», - сказав д-р Кевін Чжан (Kevin Zhang), старший віцепрезидент із розвитку бізнесу та глобальних продажів і заступник генерального директора Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. «Ми з нетерпінням чекаємо на випуск цієї платформи, щоб розкрити інновації в галузі штучного інтелекту і забезпечити майбутнє зростання».

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