«Минцифры» расширяет возможности портала и мобильного приложения «Дія»

6 октября 2020 г., 13:45

0

Tweet

«Министерство цифровой трансформации Украины» 5 октября провело Diia Summit, где представило результаты работы за год и масштабное обновление приложения «Дія».

По данным «Минцифры» на сегодня порталом государственных услуг «Дія» пользуется свыше миллиона украинцев. Там в личном «Электронном кабинете гражданина» им доступны 27 государственных услуг, а также информация из шести реестров.

Новые услуги на портале «Дія»:

Строительные услуги – это часть внедрения «Единой электронной системы в сфере градостроительства». Возможность начать и завершить строительство объектов онлайн, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения). В июле «Минцифры» запустило новый строительный реестр, и им уже воспользовались более 18 тыс. заказчиков строительства.

Регистрация ООО онлайн – быстрая регистрация бизнеса. Теперь не нужно будет никуда идти и тратить время на сбор документов – подача заявления онлайн на портале «Дія» займет 30 минут вместо 20 часов.

еМалятко онлайн. Эту услугу с 1 января можно было получить оффлайн в роддоме или ЦНАП. И ею уже воспользовались более 20 тыс. семей. Теперь «Минцифры» работает над тем, чтобы перевести этот сервис полностью в онлайн. Так, еще более 380 тыс. семей смогут получить услугу еМалятко.

Регистрация места проживания ребенка от 14 лет. Сейчас эта услуга доступна только в Киеве и Харькове. Но постепенно будет запущена по всей Украине.

Спустя полгода после запуска мобильным приложением «Дія» пользуется уже свыше 5 млн. украинцев. В нем на данный момент доступны шесть цифровых документов: ID-карта, биометрический паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, студенческий билет.

«Минцифры» представило обновленную версию – «Дія» 2.0.

Главное новшество – обмен документами. Благодаря этой функции можно передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) через приложение «Дія». Это значительно упростит получение банковских или почтовых услуг, заселение в отель и сотни других жизненных ситуаций.

Также в обновлении появилась возможность поделиться техническим паспортом на авто с другим человеком.

Кроме того, «Минцифры» представило сразу три новых документа в «Дія».

Первый – свидетельство о рождении ребенка. Родители 7 млн. детей отныне всегда будут иметь этот документ в смартфоне. Они смогут удобно пользоваться им в любых жизненных ситуациях благодаря обмену документов. Вместе со свидетельством о рождении также будет отображаться и актуальное место жительства ребенка.

Также в «Дія» 2.0 появится справка внутренне перемещенного лица. Отныне она будет доступна в цифровом виде для более 1,5 млн. граждан.

Цифровой ИНН (налоговый номер) – еще один новый документ в приложении. Более 30 млн. украинцев пока пользуются ИНН. Отныне эта бумага будет ненужна, поскольку документ будет доступен в смартфоне. С помощью цифрового обмена документами его электронную копию можно будет мгновенно передавать государственным органам и бизнесу.

Кроме того, в приложении «Дія» теперь отображаются штрафы за нарушение ПДД и долги по исполнительным производствами. Пользователи получают push-сообщения приложения и могут просматривать информацию о нарушениях или наличие исполнительных производств на портале. Штраф можно оплатить сразу в приложении – через Apple Pay, Google Pay или карточкой.

Новые цифровые возможности реализованы при поддержке проекта USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах/ TAPAS», программы EGAP, которая финансируется «Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству» и реализуется «Фондом Восточная Европа» и Innovabridge, проекта EGOV4Ukraine, который является частью программы U-LEAD с Европой, SURGe при поддержке правительства Канады.

Все про современные облачные технологии!

Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!