Panasonic начинает продажи миниатюрных беспроводных наушников 

6 октября 2020 г., 13:42

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Компания «Panasonic Украина» объявляет о начале продаж миниатюрных беспроводных наушников RZ-S500W и S300W, обеспечивающих высокое качество звучания, удобство повседневного использования и надежность соединения с источником сигнала при значительном удалении от него. У модели S300W диаметр корпуса всего 17 мм, а RZ-S500W выделяется лучшей на рынке* системой активного шумоподавления.



Двойная гибридная технология шумоподавления

Наушники RZ-S500W потрясающе звучат даже в условиях сильного окружающего шума. Это стало возможным благодаря двойной гибридной технологии активного шумоподавления. Система прямого шумоподавления FeedForward Noise Cancelling (FF-NC) использует расположенный снаружи микрофон для получения информации об уровне и частотных составляющих внешнего шума, а система обратного шумоподавления Feedback Noise Cancelling (FB-NC) – расположенный после мембраны излучателя микрофон, передающий процессору звук практически в том виде, как его услышит пользователь. Именно комбинация двух систем дает наилучшие результаты, поскольку она уменьшает зависимость от направления излучения источников шума и расширяет частотный диапазон эффективного шумоподавления. Инженеры Panasonic также создали уникальные гибридные аналого-цифровые алгоритмы обработки, в результате получилась лучшая на рынке* технология активного шумоподавления.



Отличное качество звука при разговоре по телефону



Одна из важнейших функций смартфона – голосовые коммуникации. Наушники RZ-S500W и S300W в режиме гарнитуры обеспечивают отличное качество звука. MEMS-микрофон расположен в своеобразном лабиринте внутри корпуса, что способствует снижению шума от ветра. Технология выделения голоса в модели RZ-S500W дополняет возможности фирменной системы активного шумоподавления.



Режим звуков окружающего мира



Простое двухсекундное прикосновение к сенсору управления позволяет циклически переключать режимы системы шумоподавления. В режиме звуков окружающего мира можно слышать все, что происходит вокруг, не переставая слышать музыку.



Стильный компактный дизайн



Инженеры Panasonic изучили данные о строении уха множества людей разных возрастов и рас. В результате они смогли создать корпуса наушников, с которыми комфортно на протяжении длительного времени. Он получился не только удобным, но и надежным, обеспечивающим класс защиты от брызг IPX4 **. Модели S300W доступны в черном и белом цветах, а RZ-S500W – в черном. В комплект поставки входит футляр для хранения и подзарядки, выполненный в тон наушников.



Стабильное соединение



Миниатюрные наушники RZ-S500W и S300W обеспечивают звучание без раздражающих кратковременных обрывов связи даже в условиях сложного радиокружения. Это результат повышенной надежности Bluetooth®-соединения, не ухудшающийся и на значительном (до 10 метров) удалении. Он достигается за счет увеличения полезной площади антенны, что стало возможным благодаря интеграции модуля антенны и чувствительного к прикосновению сенсора системы управления. Приемники наушников левого и правого каналов независимы, они стабильно получают данные от источника и вне зависимости от смартфона и его операционной системы сохраняют правильный стереобаланс.



Совместимость с голосовыми помощниками



Наушники RZ-S500W и S300W совместимы с голосовыми ассистентами (Alexa/Google Assistant™/Siri ®). Активировать Google Assistant/Siri можно прикосновением к корпусу а Alexa – через приложение Amazon Alexa. Возможность активации Alexa прикосновением будет добавлена позднее.

Panasonic Audio Connect



Бесплатное приложение Panasonic Audio Connect**** открывает доступ ко множеству настроек наушников, например, выбору уровня шумоподавления или проникновения звуков окружающего мира, предустановкам режимов звучания и т.д. Приложение показывает текущий уровень заряда батареи и даже помогает найти утерянный наушник.



Рекомендованная розничная цена RZ-S300W - 2999 грн., S500W - 4499 грн.

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