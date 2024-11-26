Raspberry Pi Pico 2 тепер з підтримкою Wi-Fi та Bluetooth

26 ноября 2024 г., 9:35

Фонд Raspberry Pi офіційно представила плату з чипами на базі ядер RISC-V з підтримкою безпровідних стандартів Wi-Fi та Bluetooth.

Це оновлення моделі Pico 2, яка була анонсована у серпні і не мала безпровідних інтерфейсів.

Pico 2 W побудована на базі чипа RP2350, який має вдвічі менший розмір кристалу, вищу тактову частоту ядра 150 МГц, вдвічі більший об'єм пам'яті (520 КБ SRAM у десяти банках) та нові функції безпеки у порівнянні з RP2040 з двома ядрами M0+, який почали випускати більше трьох років тому.

Анонсований пристрій підтримує роботу з Wi-Fi 2,4 ГГц і Bluetooth 5.2. На Pico 2 W передбачені піни GPIO для підключення периферії.

TechCrunch зазначає, що, коли Raspberry Pi виходила на біржу, зазначалось, майже 72% їх систем використовуються у індустріальних рішеннях.

Pico 2 W буде коштувати 7 дол., нагадаємо - версія без підтримки Wi-Fi та Bluetooth пропонується за 5 дол.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора